習近平極權主義模式 學者：「清洗」解放軍將領鞏固領導地位

台灣智庫今日舉辦「習近平極權主義模式與統治思維研討會」，探討習對中國內部極權控制等議題。（記者陳鈺馥攝）

2025/03/06 16:07

〔記者陳鈺馥／台北報導〕台灣智庫今日舉辦「習近平極權主義模式與統治思維研討會」，探討習對中國內部極權控制等議題。學者指出，雖然解放軍內部存在權力鬥爭，但未對習近平的權力構成直接挑戰，習近平透過反腐與制度設計，持續鞏固其在黨政軍的領導地位。

淡江大學中國大陸研究中心副主任洪耀南表示，中共「十八大」以來，解放軍高級將領的人事變動。其中大規模被清除的少將以上軍官有68位。雖然解放軍內部存在權力鬥爭，但並未對習近平的權力構成直接挑戰。

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洪耀南指出，中共「二十大」後，短短2、3年內已清洗19位將領以上軍官，顯示習近平整肅軍隊的力度。近期中共中央軍委政治工作部主任苗華被抓事件，引發外界對中央軍委副主席張又俠是否對抗習的猜測。

洪耀南研判，苗華與張又俠都是習近平人馬，可能顯示解放軍內部存在不同軍戰區、新舊勢力的權力博弈。

淡江大學國際事務與戰略研究所助理教授馬準威今天在研討會上表示，習近平統治走向數位威權主義，中國人大沒有國務院總理記者會，總理變成習近平的首席幕僚長而已。習近平更強化言論控制，有得罪他的言論在網路很快就會被刪掉，在軍委會是軍委主席負責制，權力高度集中。

馬準威指出，習近平一直認為中國沒有走出過去那段被列強侵略的憂傷，善於藉此操縱民族主義，把中華民族偉大復興做為其統治正當性的來源。對於台灣問題，去年有5千架次共機擾台，超過3千架次跨越海峽中線，這些就成為中華民族偉大復興的很好宣傳。

馬準威認為，綜觀來看，戰狼外交的興起是必然的，中國外交官回應都非常強勢，中共也會企圖讓人民幣在世界的影響力加大。中國在國際上主導輿論戰的能力越來越強，這些都是搭配數位極權的。

台灣教育大學兼任助理教授吳峻鋕說，習近平對台思維的主要特徵是想要「改變國際秩序」及「併吞台灣」，中共想以威權體制併吞台灣，這與台灣的主流民意是完全衝突的。

吳峻鋕分析，2022年以來，中共對台主要作為放在「排除外部勢力干涉」，軟的一手有力推「兩岸融合示範區」、「福馬同城通」、中國居住證等同等國民待遇。加強文化統戰，扶植網紅配合官宣，利用朝小野大癱瘓民進黨政府施政。

他談及，硬的一手有環台軍演、聯合利劍A、B，灰色地帶作為有「台海非國際水域、闖金馬禁限制水域、破壞海底電纜」，操作2758號決議與國際一中，以及懲獨22條、暫停台灣農漁產品輸中。

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