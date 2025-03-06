南投罷免馬文君、游顥 二階連署今展開

南投縣罷免國民黨立委馬文君、游顥第2階段連署，6日起在各據點展開，志工向民眾解說如何正確填寫連署書。（記者張協昇攝）

2025/03/06 15:55

〔記者張協昇／南投報導〕南投縣罷免國民黨立委馬文君、游顥第2階段連署，今（6日）起在各據點展開，兩選區罷免團體已合作，各據點均可接受民眾跨區連署，罷免團體表示，依規定2階連署通過門檻，須有該選區10%以上的選舉人連署，兩選區均需要約2萬份連署書，且必須在60天內完成連署送件。

罷免團體表示，昨（5日）已領取連署人名冊格式，今起展開連署，目前開設的連署據點包括民進黨南投縣黨部、議員沈夙崢、陳玉鈴分別位於南投市及竹山鎮服務處、水里鄉代林昆平服務處及集集鎮、信義鄉兩處民宅等。

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各連署據點均有志工協助民眾填寫連署書，並製作連署應注意事項供民眾參考，也有熱心民眾除自己當場連署，也帶回一大疊連署書，表示要號召更多鄉親或不便到各據點連署的民眾，一起來連署罷免兩立委。

罷免團體指出，為避免部份連署書不符規定，屆時審查時遭剔除，以及預留作業時間，希望能在5月2日前達成2萬5000份保險連署份數的目標。

南投縣罷免國民黨立委馬文君、游顥第2階段連署，6日起在各據點展開，現場提供注意事項讓民眾填寫連署書時參考。（記者張協昇攝）

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