基隆市議員張秉鈞詐領助理費119萬 判緩刑、褫奪公權定讞即起解職

民進黨籍基隆市議員張秉鈞自即日起須解除市議員職務。（資料照）

2025/03/06 15:41

〔記者張文川／台北報導〕民進黨籍基隆市議員張秉鈞與父親、前市議員張錦煌，被控利用人頭詐領助理費各119萬、962萬元，二審高等法院考量父子皆坦承犯行，各繳回119萬、962萬餘元犯罪所得，維持一審判決，依利用職務機會詐取財物罪判張秉鈞1年11月、張錦煌2年徒刑，父子皆緩刑5年、褫奪公權4年；張秉鈞上訴三審，最高法院今駁回上訴確定。

雖然判緩刑定讞，張無須入獄，但褫奪公權自判決確定日起生效，依地方制度法規定，張秉鈞自即日起須解除市議員職務，由基隆市議會辦理。

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判決指出，前市議員張錦煌擔任市議員期間與妻子陳瓊茹，利用在市場賣臭豆腐的吳姓男子，以及張的陳姓親戚當人頭助理，詐領助理補助費多年。

張秉鈞接棒當選議員後，沿用吳男、陳男當人頭助理，繼續詐領助理費，兩代議員自2009年7月到2022年3月，共12年8個月期間，各詐領助理補助費962萬餘元、119萬餘元。

基隆地院審理後認為，張家父子皆坦承犯行，並主動繳回犯罪所得，犯後態度良好，深具悔意，依「利用職務上機會詐取財物罪」判張秉鈞1年11月，緩刑5年，並向公庫支付80萬元、義務勞務120小時。

張錦煌判2年徒刑、緩刑5年，支付公庫100萬；陳瓊茹判刑1年11月、緩刑5年，支付公庫60萬元。張家父子上訴二審，高院維持原判。僅張秉鈞上訴最高法院，今被駁回，全案定讞。

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