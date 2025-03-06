為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    基隆市議員張秉鈞詐領助理費119萬 判緩刑、褫奪公權定讞即起解職

    民進黨籍基隆市議員張秉鈞自即日起須解除市議員職務。（資料照）

    民進黨籍基隆市議員張秉鈞自即日起須解除市議員職務。（資料照）

    2025/03/06 15:41

    〔記者張文川／台北報導〕民進黨籍基隆市議員張秉鈞與父親、前市議員張錦煌，被控利用人頭詐領助理費各119萬、962萬元，二審高等法院考量父子皆坦承犯行，各繳回119萬、962萬餘元犯罪所得，維持一審判決，依利用職務機會詐取財物罪判張秉鈞1年11月、張錦煌2年徒刑，父子皆緩刑5年、褫奪公權4年；張秉鈞上訴三審，最高法院今駁回上訴確定。

    雖然判緩刑定讞，張無須入獄，但褫奪公權自判決確定日起生效，依地方制度法規定，張秉鈞自即日起須解除市議員職務，由基隆市議會辦理。

    判決指出，前市議員張錦煌擔任市議員期間與妻子陳瓊茹，利用在市場賣臭豆腐的吳姓男子，以及張的陳姓親戚當人頭助理，詐領助理補助費多年。

    張秉鈞接棒當選議員後，沿用吳男、陳男當人頭助理，繼續詐領助理費，兩代議員自2009年7月到2022年3月，共12年8個月期間，各詐領助理補助費962萬餘元、119萬餘元。

    基隆地院審理後認為，張家父子皆坦承犯行，並主動繳回犯罪所得，犯後態度良好，深具悔意，依「利用職務上機會詐取財物罪」判張秉鈞1年11月，緩刑5年，並向公庫支付80萬元、義務勞務120小時。

    張錦煌判2年徒刑、緩刑5年，支付公庫100萬；陳瓊茹判刑1年11月、緩刑5年，支付公庫60萬元。張家父子上訴二審，高院維持原判。僅張秉鈞上訴最高法院，今被駁回，全案定讞。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播