批傅崐萁成中共司法壓迫協力者 民進黨：配合港警抓台灣人？

立法院國民黨團總召傅崐萁。（資料照）

2025/03/06 16:00

〔記者陳政宇／台北報導〕立法院國民黨團總召傅崐萁與花蓮縣長徐榛蔚今年2月率團赴香港，其中一名團員入境時被拘捕。對此，民進黨中國部今（6日）質疑，「花蓮王」傅崐萁夫妻檔直接放生團員，國民黨及花蓮縣府也不聞不問，是否成為「中共司法壓迫協力者」，配合港警設陷阱、抓台灣人？

徐榛蔚、傅崐萁2月率領縣府團隊和旅遊業長去香港，出席「2025香港旅遊博覽會」，傳出同行的花蓮新光兆豐農場陳姓業者，入境時便被港警抓走，至今仍被羈押。

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對此，民進黨中國部透過臉書直言，事實再度證明，中國政府不僅毫無人權法治概念，連香港、澳門都成為台灣人的「險地」，一但入境就可能被任意抓捕扣押、危害人身自由；不但常以「莫須有」的國安罪名押人取供，「黑箱司法」更完全無法保障受害者的基本人權。

民進黨中國部表示，傅崐萁與國民黨聲稱「國共關係良好」、「兩岸一家親」、「國民黨最能處理兩岸關係」，但台灣人在自己眼前被抓走，不僅兩手一攤、毫無辦法，還不敢替業者發聲，難道不是自打臉？每當政府提醒國人赴中風險時，國民黨就要跳腳說「恐嚇人民」、「阻礙兩岸交流」，現在有台灣人當著國民黨籍縣長與立委面前被中國政府抓走，難道國民黨還認為一切都是民進黨政府危言聳聽、抹黑中國嗎？

民進黨中國部質疑，徐榛蔚、傅崐萁在香港大力宣傳的「讓世界走進花蓮」成果還沒看到，卻先「讓花蓮人走進香港收押所」？翻開傅崐萁斑斑紀錄，不僅頻繁前往中國，還一回台灣就推「親中毀台」法案，赴中請旨已成常態；如今就那麼巧合，帶去中國的團員之一剛好被香港指控違反25年前的「洗錢罪」，而中國政府當著他的面前抓人，傅崐萁居然沒有任何反應或抗議，回台後還裝死。

民進黨中國部批評，人被傅崐萁帶進中國，卻不負責要把人帶回來，到底算哪門子的立法委員？還是傅總召早就成了「中共司法壓迫的協力者」，整個事件根本就是在配合港警設陷阱、抓台灣人？

民進黨中國部呼籲，香港政府應立即回應陳姓業者家屬與台灣社會的關切，並保障其人身權利，不能再用秘密關押、黑箱審判的「中國特色」方式來對待台灣人民；也要求國民黨、傅崐萁委員、徐榛蔚縣長擔負起應有的責任，不要再繼續裝死、配合中國又粉飾太平。

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