美參議員點名國民黨刪國防預算 王定宇：藍白竟只顧貶抑友台者

立委王定宇呼籲藍白正視刪減國防預算可能向世界傳遞錯誤訊息的疑慮，支持總預算案覆議。（王定宇辦公室提供）

2025/03/06 15:55

〔記者方瑋立／台北報導〕美國重量級軍事委員會參議員蘇利文（Dan Sullivan）4日在準國防次長柯伯吉（Elbridge Colby）人事聽證會上，點名「KMT（國民黨）」刪減台灣國防預算是在玩危險把戲，極其危險。對此，民進黨立委王定宇今（6）表示，面對友台政治人物的諍言，藍白只是不斷貶抑他們「不重要了」、「跟川普不好了」，而不去重視身為在野黨削減台灣國防支出的現象，將向世界傳遞非常錯誤的訊息。他呼籲，若真如某些藍白政治人物所言應有調整，就應該接受預算案的覆議，給國軍最充分的預算支持。

蘇利文4日在聽證會上表示，目前掌握台灣國會的是非執政黨國民黨（KMT），「如果台灣有人在看這場聽證會，他們必須要了解這是在玩危險遊戲，刪減國防支出不是正確的訊號。」

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王定宇今天說，中共窮兵黷武，明年軍費預算已達8兆，較台灣2025年國防預算6470億高出12.5倍，藍白卻聯手大幅刪、凍台灣國防預算支出，已引起華府的智庫、政界，特別是川普政府相關人士的關心，甚至成為負面的印象跟焦慮。

王定宇指出，蘇利文是美國參議院重量級軍事委員會成員，特別點名國民黨刪減預算非常危險且非常不適當。不僅如此，美國前國安會副顧問博明（Matthew Pottinger）日前也在台灣表示，當全世界都關注印太及台海的和平穩定，台灣在野黨卻削減國防預算，會讓川普新政府官員接收到負面錯誤印象，極其危險。

王定宇批評，遺憾的是藍白面對友台美國政治人物的警告、關心和諍言，只是不斷貶抑「這些人已經不重要了」、「這些人跟川普不好了」，忽略這些人士與川普非常友好親近又長期支持、協助台灣的事實，也不重視刪減國防預算可能向世界傳遞錯誤訊息的疑慮。

王定宇呼籲，希望若真如某些藍白政治人物所言，預算刪凍應予以調整，那就應接受這一次的（總預算案）覆議案，在國防預算支出上，給予國軍最充分、最足夠的支持。立法院能以台灣安全為念，只有安全的台灣，才有發展經濟跟民主的基礎。面對中國軍費大幅增加，台灣也應好好思考，怎麼處理所面對的威脅跟局勢。

美準國防部長質疑台灣軍費不足 陳冠廷：逐年提升 自主調整

另針對柯伯吉重申台灣軍費遠遠不足，應該提升至接近GDP的10%，立委陳冠廷則強調，台灣是個主權獨立的國家，本就因對自身的國防進行強化，自行決定國防預算調高的步驟，對國防投資就是對我國自身安全最好的投入，如同柯伯吉曾建議日本應增加軍事經費，日本政府則以優先考慮質量而非預算規模回應，決定權仍在各國。

陳冠廷指出，總統賴清德近日宣布將編列特別預算，來達到國防預算占GDP 3%目標，正是台灣自主調升國防預算的決心，如同先前自己也不斷倡議台灣應該逐步提升國防預算占比，以強化自身的防禦能力。

陳冠廷呼籲，希望朝野立委針對我國國防能夠形成一定共識，尤其現階段中國的威脅越來越具體化，中國的侵擾或是軍事的演練，甚至可能由訓轉戰。

面對中國軍事「量」與「質」的提升，種種跡象都顯示台灣現在必須要立刻提高自身的國防預算，以展現我國自我防衛的決心，陳冠廷強調，他全力支持逐年提升，同時也認同我國自主調高展現防禦決心。

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