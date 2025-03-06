政院拍板「性別暴力防治國家行動計畫」 擬延長兒少性侵害案追訴時效

國際婦女節即將到來，行政院今（6）日拍板「性別暴力防治國家行動計畫」。（記者鍾麗華攝）

2025/03/06 15:24

〔記者鍾麗華／台北報導〕國際婦女節即將到來，行政院今（6）日拍板「性別暴力防治國家行動計畫」，這是我國首部國家級的性別暴力防治計畫，將落實高中以下學生每學年接受至少4小時性別暴力防治課程，同時研擬延長兒少性侵害案件追訴權時效。

行政院性別平等處副處長林秋君說明，「性別暴力防治國家行動計畫」將藉由「預防」、「建構被害人多面向服務體系」、「法律及司法權益」、「統計資料建置及研究發展」等4大議題，推動整體社會有關性別暴力防治工作。

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林秋君表示，在4大議題上，各有不同執行內容，分為3大部分，「保護兒童及少年」部分，「預防」方面，將落實高中以下學生每學年接受至少4小時性別暴力防治課程，提升學生身體自主權及防治意識；在校園部分，應用會議、研習、多元媒材強化校長、教職員工對性別暴力辨識、處理能力及保護輔導措施；督導學校改善校園安全死角、改善軟硬體設施；至於在司法上，將落實司法詢問員制度，協助兒童使用司法資源，及研擬延長兒少性侵害案件追訴權時效。

在「友善性別多元」方面，將強化學校教育、社會宣導，落實認識多元性別，消除歧視文化；辦理「性別友善廁所倍增行動方案」等，布建中長期庇護資源，提升司法人員專業知能及性別敏感度，提供性別友善司法環境。

隨著網路科技發展，數位/網路性別暴力類型更加多元複雜，「數位/網路性別暴力防治」也是重點，除全面提高防治人員教育訓練、強化學校及社區宣導以外，也將針對媒體、網路平台業者以及雇主等宣導防治觀念，促使各界共同承擔防治責任，從源頭預防；另外，為保障性影像被害人權益，透過性影像處理中心通知網路平台業者移除或限制瀏覽性影像。

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