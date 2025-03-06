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    罷免馬文君、游顥啟動二階連署 罷游領銜人辭議員助理

    罷免游顥的領銜人林敬桐（左2），已辭去南投縣議員陳玉鈴助理的工作，全力衝刺二階連署。（罷團提供）

    罷免游顥的領銜人林敬桐（左2），已辭去南投縣議員陳玉鈴助理的工作，全力衝刺二階連署。（罷團提供）

    2025/03/06 16:24

    〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投縣「驅馬除害」、「去游除垢」罷團，結合為「游頭馬面大雙罷」團體，今（6日）起同步二階連署，2區各有2個固定連署收件點，也有小蜜蜂式的收件、連署罷游顥領銜人林敬桐全力衝刺罷免，已辭去縣議員陳玉鈴助理工作，她說，就看罷免陳玉鈴的領銜人能否比照辦理。

    近年來被認為是「民進黨艱困選區」的南投縣，因為選民結構和國民黨地方組織長期運作，本屆兩席立委皆為國民黨籍，公民團體發起罷免立委馬文君、游顥，一開始即不被看好，在一階提議書審查過關後，「驅馬除害」、「去游除垢」罷團已結合成為「游頭馬面大雙罷」團體，昨日兩名領銜人到台北與其他罷團會師開記者會，到中選會領回二階名冊表格後，今天起展開二階連署。

    罷免南投縣第一選區立委馬文君的罷團志工，遇到的困難點是在地長輩，基於人情壓力和地方關係的盤根錯節，大多不敢公開擔任志工衝刺，但很多願意私下幫忙，因此目前固定連署和收件點，埔里是布望小館，草屯則是10號酒窖，其他鄉鎮則有不公開點，有人幫忙收件，另外則是不定點申請路權短時間擺攤。

    罷免第二選區立委游顥的「去游除垢」罷團，二階連署除民進黨南投縣黨部、縣議員陳玉鈴服務處外，也雙管齊下，在不同鄉鎮申請設連署點限時連署、收件。

    罷游團體的領銜人林敬桐，昨日在台北記者會上公開辭去縣議員陳玉鈴助理的職務，她說，游顥或其團隊影射批評她領公費卻沒有做助理工作，都在搞罷免，事實上罷免工作都是利用工作之餘時間，但是為了全力衝刺罷免二階連署，決心辭掉議員助理工作。而地方罷免縣議員陳玉鈴的領銜人蔡先生，是游顥辦公室執行長，希望他也有氣魄比照辦理，辭掉執行長工作。

    罷免立委馬文君的罷團，已經公告3月6日起二階連署。（罷團提供）

    罷免立委馬文君的罷團，已經公告3月6日起二階連署。（罷團提供）

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