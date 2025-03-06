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    普發1萬元現金？政院：擴大國家投資與對人民照顧

    立院國民黨團主張全民普發現金1萬元，還稱要法制化。對此，行政院發言人李慧芝今（6）日在院會後記者會表示，歲計賸餘的使用方式都是按照「預算法」規定，一定要優先還債、減少舉債數，另外也可以透過編列特別預算方式擴大國家投資與對人民照顧。（行政院提供）

    立院國民黨團主張全民普發現金1萬元，還稱要法制化。對此，行政院發言人李慧芝今（6）日在院會後記者會表示，歲計賸餘的使用方式都是按照「預算法」規定，一定要優先還債、減少舉債數，另外也可以透過編列特別預算方式擴大國家投資與對人民照顧。（行政院提供）

    2025/03/06 15:48

    〔記者鍾麗華／台北報導〕我國去年稅收實徵數創新高，立院國民黨團主張全民普發現金1萬元，還稱要法制化。對此，行政院發言人李慧芝今（6）日在院會後記者會表示，歲計賸餘的使用方式都是按照「預算法」規定，一定要優先還債、減少舉債數，另外也可以透過編列特別預算方式擴大國家投資與對人民照顧。

    國民黨團主張，本會期制訂「稅收超徵全民共享發放現金特別條例」，並推動《預算法》修法，將還稅於民、普發現金法制化，國民黨立委林德福日前質詢時指出，去年稅收超出5283億元，若這筆資金無法有效運用於還債、健保、勞保及公務員退撫基金，就應該全民共享。當時卓榮泰回應，了解委員的講法，「我們朝這個方向來走」。

    對此，李慧芝強調，「並不是超徵，是稅收超出原本預算數」，金額跟大家在網路上看到的5000多億元是有落差的，因為這5000多億元中有很大一部分要分給地方政府、基金。對於超出預算數的收入部分，要等到審計部最終的審計報告出來後，才會得知真正的歲計賸餘。

    李慧芝指出，歲計賸餘的使用方式都是按照「預算法」規定，一定要優先還債、減少舉債數，另外也可以透過編列特別預算方式擴大國家投資跟對人民照顧，這部分卓揆也有提到，政院都是秉持正面態度持續研議中。

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