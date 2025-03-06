川普「巨大陰影」震撼中國兩會 學者曝對台論述僅約130字「不意外」

國策研究院今舉行「2025中國兩會與台、美、中變局」座談會，第一場次以「中國兩會解讀」為題，由國策研究院副院長郭育仁主持。（資料照）

2025/03/06 15:17

〔記者方瑋立／台北報導〕川普2.0旋風震撼近日開幕的中國「兩會」，不再只像以往「歌功頌德」而急於因應川普，也導致中國國務院總理李強所提政府工作報告，涉台議題約僅用130字，不及1%。國策院今（6）舉行座談會解讀兩會和台、美、中關係變局，學者郭育仁表示，中國兩會有「非常巨大的川普陰影」，不再只像過去歌功頌德，可以看到非常多急於因應川普可能衝擊中國整體發展的策略。

國策研究院今舉行「2025中國兩會與台、美、中變局」座談會，第一場次以「中國兩會解讀」為題，由國策研究院副院長郭育仁主持，並邀請亞太和平研究基金會執行長董立文、淡大中國大陸研究中心副主任洪耀南、中山大學亞太英語學程助理教授劉奇峰、台師大東亞學系教授范世平與談。

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國策院董事長兼院長田弘茂致詞表示，中國內部正面臨相當嚴峻的政策領域的問題，尤其在經濟與社會人口結構，也觀察到有政治權力結構的變化，雖不一定會在兩會期間提出具體解決，但熟悉中國內部政治的學者一定有看法解析。美國總統川普上任迄今也已提出具衝擊力的政策，可能代表美國政治新的起點，美中關係的演變及牽涉美對台新的政策，都是台灣生存發展所最關心的議題。

郭育仁說，美國過去四年的全球戰略格局，相較中國在多處處於被動狀態，但川普上台後已凸顯出美國在國際戰略格局，安全、經貿、科技皆具有絕對優勢地位。短短一個月來，世界格局已開始有結構性重大改變。他直言，這次中國兩會有「非常巨大的川普陰影」，不再只像過去歌功頌德，可以看到非常多急於因應川普可能衝擊中國整體發展的策略。

張五岳則以貿易、科技及台灣等「3T」理論指出，拜登時期美中關係只存在貿易戰、科技戰，也顯然未把台灣問題與其他T相結合。而若以當時全球布局而言，美台之間則不存在貿易和科技問題，可維持相對穩定且可預測的關係。但當前美中台關係和全球布局的邏輯已經整個改變。

張五岳說，北京一定會更加運用「台灣」議題與美交涉，美台之間也面臨到貿易問題，美中台關係已出現嶄新的格局，台灣必須要審慎因應。另外，雖然依例中國從未在總理年度工作報告呈現對台政策，今年在1.6萬多字的報告中，涉台描述也僅約130字，不足1%，因此對台論述並不令人意外。

不過，張五岳指出，仍可見到中國加上「堅決」字眼，可解讀為加強反獨力道；去年僅提到「融合發展」，今年則談及「完善促進兩岸經濟文化交流合作制度和政策」，推進「祖國統一」，可理解為對美中新型貿易科技戰開打、兩岸經貿也逐步脫鉤的應對。

董立文則分析，今年是中國國家主席習近平所稱進入「百年未有之大變局」的2025年，中國經濟財政惡化、美中對抗極化、美俄中三角關係翻轉，已形成習掌權、留任或安排接班人的客觀結構。

董立文認為，若2027年前沒有其他重大變化，習最佳交班模式可能是讓鄧小平的「集體領導」模式復活，以分梯次階段的方式，將手上如「十一把刀」的政治局職權分配出去，僅掌握中央國家安全委員會主席及中央軍委深化國防和軍隊改革領導小組組長，就已足夠擔當掌控情治、軍隊系統的「影武者」，同時找出下個可能接班人。

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