竹縣勞工處正副處長疑涉貪均被收押 王婉諭：從罷免林思銘起改變新竹縣

時代力量黨主席王婉諭。（資料照）

2025/03/06 16:01

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕新竹縣政府勞工處副處長林東山被檢舉涉貪被羈押禁見，案件向上發展！檢察官訊問後，認為劉家滿涉嫌貪污治罪條例等案罪嫌重大，經法官裁定准押禁見。對此時代力量黨主席王婉諭表示，這已是新竹縣政府，兩年內「第五起」貪污案，憤怒的新竹縣民，你們值得更好的政治，從罷免林思銘開始，我們一起改變這座城市吧！

王婉諭在臉書PO文表示，上個月底，新竹縣勞工處副處長涉嫌貪污的時候，她就呼籲檢調應該向上查辦，果不其然，今天上午，勞工處處長劉家滿，也因為涉貪遭裁定羈押禁見，上樑不正、下樑歪，這已是新竹縣政府，兩年內「第五起」貪污案。從楊文科縣長到縣府一級主管，每個人都賺得盆滿缽滿。

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王婉諭指出，受害的卻是認真工作繳稅的新竹縣民，中國國民黨在新竹縣完全執政二十四年，把縣府、縣議會、區域立委視為禁臠，卻從來沒解決過任何縣政問題。反正不管怎麼貪污、官商勾結，靠著恩庇侍從的綁樁政治，還是可以坐享權力資源。

王婉諭直言，這種迂腐的現況，不能再繼續下去，憤怒的新竹縣民，你們值得更好的政治，從罷免林思銘開始，我們一起改變這座城市吧！

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