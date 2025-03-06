雲縣府人事異動 李俊興接稅務局長

雲林縣稅務局長李俊興（右）今天布達，從縣長張麗善手中接下印信。（記者黃淑莉攝）

2025/03/06 15:31

〔記者黃淑莉／雲林報導〕雲林縣府今（6）日公布人事異動，其中前建設處長李俊興代理稅務局長半年後真除，交通工務局副局長廖政彥接建設處長。雲林縣長張麗善主持李俊興的布達典禮，期許李俊興率領稅務局同仁提升符合現今智慧科技數位化等便民措施，為民眾提供更多福利政策。

張麗善指出，近期縣府一波人事異動，一級主管有建設處長廖政彥接任、新任稅務局長李俊興，其他還有原計畫處副處長廖珉鋒調任交工局副局長、原民政處長副處長蘇健蒼調任計畫處副處長、原文化觀光副處長陳良駿調任民政處副處長。

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張麗善表示，李俊興從基層做起，雲林縣秉持合理公平稅收，改善財政狀況，增加基礎建設，期許未來配合縣府智慧城市2.0提升便民及符合智慧科技數位化的措施。

李俊興說，雲林一年地方稅收近70億元，以使用牌照稅最多約20.9億元，其次是房屋稅18億元、地價稅15.3億元、土地增值稅13億元，這幾年以房屋稅、地價稅增幅較大。

李俊興表示，如何營造良好的課稅環境是稅務局首要工作，未來會著重在運用AI數位轉型及人才培育，在數位轉型方面近期會在稅務局、分局辦公大樓及6個地政所設置多功能事務機，讓民眾能就近利用，另導入RPA機器人流程自動化系統簡化同仁工作負擔。

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