卓揆下鄉宣講總預算為大罷免添柴火？ 行政院：沒有提高衝突的想法

大罷免已進入第二階段連署程序，據了解，民進黨中央下週將宣布針對總預算案啟動下鄉宣講，行政院長卓榮泰也被規劃為講者之一，是否提高朝野對立？行政院發言人李慧芝今（6）日在院會後記者會表示，沒有任何提高衝突的想法，希望大家可以好好重新溝通跟協商。（行政院提供）

2025/03/06 15:32

〔記者鍾麗華／台北報導〕大罷免已進入第二階段連署程序，據了解，民進黨中央下週將宣布針對總預算案啟動下鄉宣講，行政院長卓榮泰也被規劃為講者之一，是否提高朝野對立？行政院發言人李慧芝今（6）日在院會後記者會表示，「沒有任何提高衝突的想法，希望大家可以好好重新溝通跟協商」。

立法院朝野黨團昨（5）日協商總預算等覆議案處理事宜未達共識，將送明天院會處理，李慧芝指出，行政院希望在覆議程序中，可以到立法院做完整說明，也希望立法院朝野黨團可以重新審視總預算案，對各部會造成的窒礙難行，未來會透過各種可能的方式尋求合法合憲的救濟方式。

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民進黨計劃在3月中啟動總預算下鄉宣講，卓榮泰是否會參與？李慧芝強調，不論總預算案或財劃法，現階段行政院都希望可以到立法院做一次完整說明，讓立院朝野黨團可以重新好好審視這兩案，沒有任何提高衝突的想法，希望大家可以好好重新溝通跟協商。

李慧芝指出，如果真的有必要，還是會透過各種方式，包括記者會或是部長專訪等方式，向各界說明總預算案造成各部會窒礙難行之處，也讓大家明白現在政府的狀況。

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