罷免徐欣瑩總部遭破壞 志工還曾遭人比中指挑釁

罷免國民黨籍新竹縣立委徐欣瑩的「除舊汰新」團隊今（6）日表示，今天上午志工前往位在新豐鄉的總部時，赫然發現旗子與門口裝置遭到破壞。（圖由「除舊汰新」團隊提供）

2025/03/06 15:31

〔記者廖雪茹／新竹報導〕罷免國民黨籍新竹縣立委徐欣瑩的「除舊汰新」團隊今（6）日表示，今天上午志工前往位在新豐鄉的總部時，赫然發現旗幟與門口裝置遭到破壞，團隊發言人余筱菁表示，團隊已收到罷免第一階段通過的公文，下週二將領表，開啟二階的連署，所有志工們絕對會堅持到底，繼續為守護台灣而努力！

「除舊汰新」團隊表示，今天上午，志工們抵達位在新豐鄉的總部辦公室時，驚覺旗幟與門口裝置遭到破壞。而這不僅是單一事件，近期團隊在新竹縣各地的罷免布條與旗幟也陸續被拆除，令人質疑是否遭到惡意鎖定、刻意打壓。

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「除舊汰欣」團隊表示，團隊日前甫收到第一階段連署通過的公文，證明罷免行動是合法且符合民主程序的。支持罷免的公民以最溫柔、最和平理性的方式進行連署，卻屢遭攻擊，甚至在團隊合法租借的私人場地也無法倖免。「這不禁令人質疑：徐欣瑩的支持者就是這樣的水準嗎？ 先前在湖口掃街宣傳時，志工也曾遭遇比中指等惡意挑釁，這是否代表徐欣瑩的支持者無法接受公民的正當監督？」

「除舊汰欣」團隊說，作為民選立委，徐欣瑩理應以人民利益為優先，但「她卻緊跟國民黨團，凍結、刪除國防預算，削弱台灣國防實力，只顧政黨鬥爭，無視人民權益。」罷免正是台灣人民最後的防線，目的是讓立法院回歸正軌，確保民意得到真正的落實。然而，「近期許多罷免團隊都遭遇言論自由被打壓的情形，立委們不僅迴避監督，甚至試圖用政治力量影響社會輿論，這種行徑令人不齒。」

余筱菁表示，「除舊汰欣」團隊志工們不會退縮，如同堅強的葉春蓮老師一樣，「只要我們站出來，就沒有跨不過去的高牆！」下週二，團隊將領表，正式開啟二階連署！ 呼籲所有愛新竹、愛台灣的朋友，一同站出來，為台灣民主奮戰，讓「除舊汰欣」團隊衝破二階門檻，「罷免通匪政黨的立委徐欣瑩！」

「除舊汰新」團隊志工在湖口掃街宣傳時，志工曾遭遇比中指惡意挑釁。（圖由「除舊汰新」團隊提供）

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