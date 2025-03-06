剖析習近平「新極權主義」 邱垂正：最終目的是併吞台灣完成統一

邱垂正出席台灣智庫舉辦「習近平極權主義模式與統治思維研討會」。（記者塗建榮攝）

2025/03/06 13:42

〔記者陳鈺馥／台北報導〕台灣智庫今日舉辦「習近平極權主義模式與統治思維研討會」，陸委會主委邱垂正示警，習近平拋棄鄧小平韜光養晦，改採擴張作為，最終目的不僅是要併吞台灣完成統一，甚至企圖將美國勢力逐出西太平洋。

邱垂正表示，習近平執政13年來，型塑兩條極端路線發展，第一條是高度集權領導，中共從集體領導到集中領導，到定於一尊的過程，「習思想」貫穿全黨，強調鞏固「習核心」，高度重視政治安全，全黨全軍擁護「兩個確定」及「兩個維護」，這會影響中共的決策模式，決策高度集中於習核心的小圈子，無法受到節制與監督制衡，更缺乏糾錯機制。

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邱垂正指出，第二個極端發展是發動狂熱民族主義和愛國心，從建黨建政以來始志要完成「社會主義現代化」，要完成「社會主義現化代」國家，竟然是發展民族主義，這是舉世罕見、格格不入。更為了任期限制，發動強調中華民族偉大復興的歷史任務，擁護習為無可取代的中共領導人，拋棄鄧小平韜光養晦，改採擴張作為，最終目的不僅是要併吞台灣完成統一，甚至企圖將美國勢力逐出西太平洋。

邱垂正分析，習政權在高度集權領導和高度民族主義的雙重極端，又相互結合成新形態的「新極權主義」，跟上個世紀曾經出現的兩個極權主義非常不同。習近平的「新極權主義」同時兼具極左、極右兩種光譜，這種「新極權主義」的治理型態是對內高壓、對外擴張。

邱垂正舉例，習政權迫害人權的觸角已延伸到海外，在全球廣設上百個海外警察局，專門騷擾中國異議人士。對外擴張方面，習政權鎮壓香港二次回歸，威脅日本、菲律賓等鄰國，對台灣用軍機艦擾台，企圖併吞侵略。

邱垂正批評，「新極權主義」的習政權對內高壓監控，對外展現軍武霸權，擴大政經影響力輸出中國模式，不僅威脅周邊國家，挑戰自由民主國家陣營，衝擊過去由美國為主導的國際秩序。

「中國對台越來越有威脅性！」邱垂正示警，兩岸現狀在疫情前後有很大不同，疫情前一架解放軍軍機飛越海峽中線都很罕見，2024年總共有5000架次軍機、2000艘次軍艦在台海周遭威脅台灣，對國家安全形成重大挑戰。

邱垂正說，習政權除對台進行軍事威嚇、外交打壓、經濟脅迫、社會滲透、法律戰、心理戰、認知作戰、灰色地帶侵擾之外，也積極透過在地協力者發動網路攻擊和散布假消息，或介入選舉等手段來干涉自由民主憲政發展運作，這些都需要強化自我防衛力量，以確保台灣的永續發展。

他強調，展望未來，台灣處於習近平「新極權主義」擴張前緣，不僅要團結全民合作，也要高度關注習政權的動態變化，掌握中國的社會、政治、經濟脈動。

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