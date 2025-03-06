藍白砍國防預算讓國際「很有感」 民進黨：盼同意總預算覆議挽救

民進黨發言人吳崢（左）、韓瑩（右）召開「凍刪預算讓國際擔心 藍白應同意總預算覆議」記者會。（記者王藝菘攝）

2025/03/06 14:11

〔記者陳政宇／台北報導〕國防預算凍刪近千億更讓國際很有感，美國參議員蘇利文點名國民黨「玩危險遊戲」，國防部次長被提名人柯伯吉也為此深感憂心。對此，民進黨今（6日）呼籲藍白兩黨，就行政院所提出總預算案覆議案投下同意票，挽救國防預算，向國際盟友展現面對中國軍事威脅，台灣堅定自我保衛國家的決心。

民進黨發言人吳崢、韓瑩今召開「凍刪預算讓國際擔心 藍白應同意總預算覆議」記者會。吳崢指出，不只參議院，眾議院轄下的美中戰略競爭特別委員會主席穆勒納爾也公開提及，台灣刪除國防預算釋出「錯誤訊息」。顯見，美國從眾議院到參議院，許多在國際上長期友台的朋友，都對台灣自我防衛決心及能力感到擔憂。

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吳崢回顧，在前總統馬英九時期，國防預算逐年減少、負成長，國防預算GDP佔比更是下降到只有2%的水準，民進黨前總統蔡英文任內持續挹注資源，國防發展才得以有重大改革進展，總統賴清德上任後，今年度國防預算編列史上最高6470億元。當年台灣有機會對美採購取得柴油潛艦，卻被國民黨惡霸杯葛的畫面國人記憶猶新，難道現在要故技重施？

吳崢強調，國民黨與民眾黨刪凍國防預算，已嚴重打擊台灣國際形象，如今唯一能亡羊補牢的機會，就是行政院就總預算向立法院所提出的覆議案，盼藍白立委對覆議案投下同意票，讓台灣人可挽救國防預算，面對中國步步進逼的軍事威脅，向國際盟友展現台灣勇敢、堅定願意自我防衛國家的決心。

針對國民黨數度澄清未凍刪國防預算的說法，韓瑩直指，國民黨日前才派出該黨副主席夏立言、立委陳永康、國際事務部主任黃介正等人赴美說明，可看見國民黨說法仍未被美方所接受；且中國軍費近六年以7%速度增加，今年預算規模已達人民幣1兆7847億元，換算約新台幣8兆元，台灣以原編列預算4760億元估算，兩岸軍費差距近17倍。

韓瑩提醒，中國軍費連年成長，顯示其在區域內擴張的野心，也驚動周邊國家如日本、韓國、菲律賓，都逐年調升其軍費，如今國民黨在國會內刪凍國防預算，只會向國際社會發送錯誤訊號；呼籲藍白立委不要說一套做一套，若真的支持國防自主及國防預算，應同意行政院所提覆議案，捍衛台灣國防自主的能力。

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