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    議員陳成添壓倒性當選台中地區農會理事長 2026年不再選議員

    陳成添（右）當選台中地區農會理事長，今天交接。（陳成添提供）

    陳成添（右）當選台中地區農會理事長，今天交接。（陳成添提供）

    2025/03/06 15:07

    〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中地區農會今天召開理監事會議，改選理事長、常務監事，台中市議員陳成添不但當選理事，並以12比3票數勝出，成功當選第20屆理事長，他表示，台中地區農會經營來奠定良好基礎，包括信用部、家政班成績在全國名列全茅，希望與總幹事、理監事等同仁一同努力，讓農會更進步，業績也更好。

    陳成添從政多年，歷任3屆里長，並連任5屆台中市議員，今年投入台中地區農會理事長選舉，他說，自己是農家子弟、農校畢業，再為農民服務，議員工作也會持續努力，為民服務，2026年議員選舉則會扶持年輕人為地方服務，是否為女兒或是女婿，他強調，沒有想過。

    陳成添曾連任5屆台中地區農會代表，今天參選理事成功，並以12比3票數擊敗理事江清山，接任理事長，他說，農會照顧農民，要了解農民心聲，傳達給市府、中華民國農會及中央政府，並在政府照顧下，持續發展精緻農業。

    他說，台中市農業蓬勃發展，包括大坑有椪柑、玉冷筍，花卉，各產銷班經營完善，西南屯也有稻米產銷班，未來發展農業認證、創新，並邁向國際外銷，讓農民安心。

    台中地區農會總幹事廖述宗獲得續聘，今天理事當選為廖元湖、林朝清、朱春福、張銘益、賴榮松、張朝章、吳國明等7人當選；監事為賴忠仁、林子文、張隆義、陳清泉、賴啓益等5人當選。

    陳成添（左2）當選台中地區農會理事長。（陳成添提供）

    陳成添（左2）當選台中地區農會理事長。（陳成添提供）

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