柯建銘質疑王定宇唱和藍委刪國防預算 王鴻薇：這指控讓徐巧芯笑死了

國民黨團書記長王鴻薇。（資料照）

2025/03/06 13:53

〔記者劉宛琳／台北報導〕立法院民進黨團總召柯建銘質疑黨籍立委王定宇唱和藍委刪除國防預算，王駁斥並憂心柯的認知出問題。對此，國民黨團書記長王鴻薇今受訪表示，「這指控讓巧芯笑死了」。

王鴻薇表示，柯建銘不但常常大戰在野黨，現在在黨內也火力全開，之前對王世堅，現在對王定宇，而且指控都非常嚴重，對王世堅指控在中常會錄音給特定媒體，這簡直是不得了的事情，王才說若有他要退出政壇。

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王鴻薇接著說，柯建銘對王定宇的指控更是「讓巧芯笑死了」，竟說王定宇在立法院外交及國防委員會和國民黨立委徐巧芯、馬文君一起來刪掉國防預算，這樣的指控也非常勁爆，在中常會上變成大家的焦點。

對於民進黨主席賴清德在中常會上要柯建銘「不要再傳遞錯誤的訊息」，王鴻薇說，賴清德顯然成為和事佬，要大家別再吵了，團結一致對外。但這件事也充分顯示，賴清德本身的威權受到挑戰，如果真的是好的領導人，在黨內不會有這麼多風波，卻可以吵到王世堅出來要求成立調查小組。

王鴻薇表示，此事凸顯柯建銘有一些問題，怎麼會一直跑火四射到自己的同黨同志身上，這也顯示賴清德的領導出現問題，為什麼會有這麼多自家人的風波。

媒體詢問，柯建銘昨天一度不滿說自己就不要做了。王鴻薇表示，賴清德根本無法處理柯建銘，柯是萬年總召，在黨內更是強勢領導，選總召還可以全面檯面化，賴清德能處理他嗎？到底是賴清德被挾持了，還是要躲在這大刀後面操作大罷免，她想兩人是互相利用，但仍無法解決黨內的問題。

但王鴻薇也說，柯建銘無法控制自己，所以當柯在砍黨內同志時，賴清德也無法處理，而且柯建銘會到此為止嗎？只會讓很多裂痕浮上檯面，不管是黨團召委選舉還是縣市長選舉，賴清德都出現領導危機了。

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