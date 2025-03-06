罷免吳沛憶領銜人稱未收到補件公文 中選會駁斥：與事實不符

綠委吳思瑤罷免團體「地動刪瑤」召集人賴苡任（前）、國民黨青年軍滿志剛、劉思吟、李孝亮、陳冠安等人6日赴中選會補送件，將罷免立委吳思瑤的2839份連署書補送中選會審查。（記者廖振輝攝）

2025/03/06 12:53

〔記者李文馨／台北報導〕大罷免持續延燒，罷免民進黨立委吳沛憶的領銜人李孝亮今（6）日表示，至今未收到中選會補件公文，並在中選會門口高喊「中選會趕快把公文還給我」。對此，中選會嚴正駁斥，並指李姓領銜人因故未收件，郵政機關未完成遞送程序，但也早已轉為法定的寄存送達，且選務機關也告知該公函已在南門郵局，依法完成送達程序，其卻稱未收到，與事實不符。

罷免國民黨立委牛煦庭、萬美玲、邱若華的三個桃園罷團今前往中選會領表，邁入第二階段連署期，同時間，罷免民進黨立委吳思瑤團體也前往補件，媒體詢及，罷免吳沛憶案為何未同時補件，領銜人李孝亮則稱至今沒收到中選會補件公文。

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中選會回應，該罷免案領銜人因故未收件，郵政機關因此未完成遞送程序，但也早已轉為法定的寄存送達，且選務機關也告以李姓領銜人該公函已在南門郵局，依法完成送達程序，其卻稱未收到云云，則與事實不符；相反的，李姓領銜人回覆中選會將於今日下午前往南門郵局領取。

中選會表示，就法令規定來說，行政機關文書以附有送達證書掛號方式為送達者，郵務機關與郵政人員均將依送達證書內記載之方式為法定送達；如附有送達證書之掛號方式為送達者，依相關程序辦理並由郵務人員為寄存送達者，不論當事人何時前往寄存機關領取，均已發生送達效果，因此李姓領銜人迄今仍稱自己未收到公函等情，均與事實不符。

此外，罷免綠委吳思瑤民團「地動刪瑤」召集人賴苡任質疑，中選會寄送公文是否用飛鴿傳書，3日致電中選會說公文已寄出，但截至今日上午10時許都尚未收到公文。對此，中選會表示，賴ＯＯ雖其宣稱為該罷免案召集人，但並非該罷免案領銜人，依法定無法收到領銜人可收到之公函。

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