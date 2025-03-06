批中共政權難再續命 林佳龍：習近平難活百歲

外交部長林佳龍6日出席台灣智庫「習近平極權主義模式與統治思維研討會」。（記者塗建榮攝）

2025/03/06 13:18

〔記者陳鈺馥／台北報導〕台灣智庫今（6）日舉辦「習近平極權主義模式與統治思維研討會」，台灣智庫共同創辦人、外交部長林佳龍致詞強調，中共政權能夠續命有兩大原因，第一是加入世界貿易組織，第二是透過數位科技統治。他更直指，中共政權難以再續命，資本主義帶來的果實已經用完，習近平再怎樣活也很難活到百歲。

林佳龍表示，中共政權型態與統治模式是了解中國因素非常關鍵的變項，不管內政或外交，台灣要知彼知己，了解中共統治模式和思維，以此為出發才能面對挑戰、找出對策。

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林佳龍談及，習近平統治要說是強人政治嗎？無疑是獨裁領袖，在習近平統治下有何思維模式，大家可以不斷辯證這是什麼政權，為習近平統治下的中國定性才能做好因應。

林佳龍指出，威權中國崛起挑戰國際秩序，台灣位在威權和民主對抗的最前線，中共從建黨、建軍到建政，毛澤東是以鄉村包圍城市，這個崛起路線非常不一樣，後來鄧小平崛起、四人幫下台，之後進入後冷戰時期，學者福山曾在1989年樂觀認為「歷史的終結與最後一人」，但中共並沒有因為改革開放有所改變，反而威權主義全面崛起。

林佳龍分析，中共政權能夠續命有兩大原因，第一是加入世界貿易組織，第二是透過數位科技的統治。對內數位極權，對外威權擴張，這些因素讓中共活過來，現在想要實現中華民族偉大復興。

林佳龍強調，中共藉著世界貿易組織（WTO）從「中國工廠」變成「中國市場」有了第二春，但好景不常，中共「十九大」修改中華人民共和國憲法，廢除國家主席任期，習近平再怎樣活也很難活到百歲。對台灣而言，每4年要選總統，下屆「廿一大」是2027年，「廿二大」2032年，都要納入與中共互動的時間表。

林佳龍提及，中共在2023年提出全球治理的中國模式，透過一帶一路的經濟擴張力量影響國際，許多國際組織被中共控制。另一方面有數位絲路，主要以華為為主，數位戰爭已經開打，這是美中抗衡。中共對內更以數位極權，全面掌握物流、人流、金流，跨境鎮壓無所不在。

「中國進行全控型統治很難有民主！」林佳龍認為，習近平面臨正當性危機，習近平要永生不死很困難，這個是個人生命，也是政治生命，中共缺少制度化解決各種矛盾，國家與社會之間矛盾越來越大，有內捲甚至內爆，之前更發生白紙革命，中共立刻撲滅各種聲音。

林佳龍說，從美中貿易戰來看，當全球化死了，沒有另一個地球讓中國可以低價競銷，中國原本依賴全球市場一旦失去，國內經濟未轉型和升級，便陷入中等國家的陷阱。

他強調，中國霸權崛起要挑戰美國的過程充滿許多衝突，美國認知中國崛起是個威脅，所以兩岸問題「台灣不是問題」，台灣要跟世界一起面對中國霸權崛起的威脅。在習近平統治下，中國很難走和平改革的道路，中共政權難以再續命，資本主義帶來的果實已經用完。

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