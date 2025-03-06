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    凌濤爆性騷「F先生」身分掀討論 綠營網紅范綱皓撇清稱：不排除提告

    范綱皓發文澄清，自己不是凌濤性騷擾事件中的F先生。（擷取自范綱皓臉書）

    范綱皓發文澄清，自己不是凌濤性騷擾事件中的F先生。（擷取自范綱皓臉書）

    2025/03/06 13:25

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕國民黨智庫副執行長兼桃園市議員凌濤近日被週刊爆出性騷擾醜聞，報導中以「F先生」代指當事人，讓外界紛紛揣測其身分。曾任民進黨青年發展部副主任、網路社群中心主任的網紅「范綱皓」竟意外捲入，收到不少朋友的「關切」，讓他忍不住發文澄清自己不是F先生，更戲謔表示「不排除提告！召開國際記者會！」

    范綱皓近日在「Threads」曬出與友人的對話截圖，對方一看到凌濤與「F先生」地的新聞，第一時間就聯想到他，讓范綱皓哭笑不得地說，「我真的要笑死，你是第N個傳給我的人！我是不是要開記者會澄清？」

    更讓他崩潰的是，范綱皓貼出Google搜尋的截圖，若搜尋自己的名字，第二個關鍵竟是「范綱皓凌濤」，讓他當場炸裂「瘋掉！誰一直在給我用這些關鍵字搜尋！我已經跟凌濤連在一起！煩死！」

    相關貼文曝光後立即掀起熱議，網友紛紛留言打趣道，「F先生除了四叉貓（Four）現在還有范（Fan）綱皓，到底還有誰？」、「我以爲F是『傅』」、「讓人誤認為被0濤騷擾的對象真是辛苦了」，就連名嘴吳靜怡也笑說「我第一個就想到你」。

    ☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆

    在 Threads 查看

    國民黨智庫副執行長凌濤近日被爆涉「露鳥」性騷醜聞及對婚姻不忠。（資料照）

    國民黨智庫副執行長凌濤近日被爆涉「露鳥」性騷醜聞及對婚姻不忠。（資料照）

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