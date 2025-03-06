桃園3罷團赴中選會領表 領銜人：第二階段將遍地開花設連署站

桃園第1、4、6選區的罷團今（6）日上午召開記者會，領銜罷免牛煦庭的牧師陳曉煒表示，他們第二階段連署策略就是遍地開花，將在桃園的大街小巷佈設站點。（記者李文馨攝）

2025/03/06 13:24

〔記者李文馨／台北報導〕大罷免浪潮湧現，迄今已有32位國民黨立委罷免案一階過關，陸續有罷免團體前往中選會領表。桃園第1、4、6選區的罷團今（6）日上午召開記者會，領銜罷免立委牛煦庭的牧師陳曉煒表示，第二階段連署策略就是遍地開花，將在桃園的大街小巷佈設站點，盼桃園鄉親一起達成光復桃園六區全罷的目標。

全國有32件國民黨立委罷免案可進入二階連署，另有12件民進黨立委罷免案待補件。截至今天中午12時，罷免新北市第七選區葉元之、桃園第一選區牛煦庭、第四選區萬美玲、第六選區邱若華及台中市第八選區江啟臣等團體陸續完成領件程序；另外，罷免台北市第一選區民進黨立委吳思瑤團體「地動刪瑤」也赴中選會遞交2841份補件提議書。

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陳曉煒表示，昨天桃園第2、3、5選區領表，今天1、4、6選區領表，因為昨天有領銜人工作無法請假，他們是團結的桃園，不會讓剩下那一區一人領表。談及第二階段的罷免規劃，他說，他們的策略就是遍地開花，在桃園的大街小巷佈設站點，他們有決心在2個月內收集足夠連署書，盼桃園鄉親共同努力，一起達成光復桃園六區全罷的目標。

陳曉煒指出，桃一牛煦庭不好好的謙卑反省，始終認為他們是惡意的罷免；他也向牛煦庭喊話，「你始終不明白一件事，我們對你沒有仇也沒有恨，我們只是覺得失望以及無奈，因此決定集結起來把你罷免掉，因為我們值得更好的立法委員為我們服務」。

「台灣不好，桃園當然也不會好。」領銜罷免萬美玲的鄧先生說，他們既是桃園市民，更是中華民國台灣的一份子，萬美玲傷害了台灣、更傷害了桃園，他們當然要罷免他。他呼籲，台灣是台灣人的台灣，不屬於任何政黨，面對中共的文攻武嚇，台灣人、桃園鄉親更要站出來罷免這些舔共不適任立委。

領銜罷免邱若華的林先生指出，中華民國唯一的敵人，就是企圖吞併我們的中共，他們相信選舉是選賢與能，罷免則是要去蕪存菁，而這次罷免讓他們可以淘汰中共同路人。他強調，「桃六刪邱」團隊對邱若華委員並無私怨，會提出罷免，是為她每次的投票和簽署，都只是跟隨著黨意向中共示好，影響台灣的民生發展，一次又一次的背叛了選民的期待。

桃園罷免團體領件前，一位民眾手舉白底紅字的「大罷免」旗幟聲援，並在中選會前高聲呼喊「罷免、罷免、大罷免，罷免共產黨、罷免中國人、罷免國民黨」。（記者李文馨攝）

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