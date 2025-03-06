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    補2839份罷免吳思瑤連署 藍青年軍賴苡任：有信心通過

    罷免綠委吳思瑤團體「地動刪瑤」召集人賴苡任（見圖）等人6日赴中選會補送件。（記者廖振輝攝）

    罷免綠委吳思瑤團體「地動刪瑤」召集人賴苡任（見圖）等人6日赴中選會補送件。（記者廖振輝攝）

    2025/03/06 13:10

    相關新聞請見：

    罷免吳沛憶領銜人稱未收到補件公文 中選會駁斥：與事實不符

    〔記者林哲遠／台北報導〕全國大罷免第一階段，罷免國民黨立委件數及罷免民進黨立委件數「32比0」，國民黨青年軍對12位綠委發動的罷免案皆未達標。罷免民進黨立委吳思瑤團體「地動刪瑤」召集人賴苡任今（6）日赴中選會補件，透露這次送出2839份，非常有信心能通過。

    賴苡任指出，他們第一次送件的時候是2838份，今天則送2839份，比第一次送件的時候多1件，目的就是要讓大家知道，他們支持者對民進黨的憤怒、對吳思瑤的不滿。

    面對唯一的補件機會，是否有信心通過？賴苡任強調，當然有信心，第一次他們送的是2838份，被剔除掉929份後，需要補件905份，而這次他們送2839份，比第一次還要多，若按照剔除率30%遠遠超過門檻。

    此外，針對吳沛憶罷免案補件何時要送件？領銜人、藍營青年李孝亮高喊，中選會趕快把公文還給他！他已經呼籲了好多天了，為什麼現在外面那些數據紛紛擾擾，他卻連公文都沒有收到，難道就像賴苡任說的，中選會是飛鴿傳書嗎？

    李孝亮強調，不知道為什麼中選會也是在中正區，為何送個中正區的件要送這麼久？希望中選會的飛鴿能夠迷途知返，趕快把公文還給他。

    罷免綠委吳思瑤團體「地動刪瑤」召集人賴苡任（中）、國民黨青年軍滿志剛（右一）、劉思吟（左二）、李孝亮（左一）、陳冠安（右二）6日赴中選會補送件。（記者廖振輝攝）

    罷免綠委吳思瑤團體「地動刪瑤」召集人賴苡任（中）、國民黨青年軍滿志剛（右一）、劉思吟（左二）、李孝亮（左一）、陳冠安（右二）6日赴中選會補送件。（記者廖振輝攝）

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