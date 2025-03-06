公務員「具結」未領中國身分證遭質疑 陸委會：彰顯對國家忠誠

陸委會主委邱垂正今受訪強調，兩岸條有明文規定，因為有案例發生，所以用「具結」方式表明沒申領，以彰顯對國家的忠誠。 （記者塗建榮攝）

2025/03/06 12:15

〔記者陳鈺馥／台北報導〕銓敘部日前發函各機關，要求公務員「具結」未持有中國身分證等證件，否則自負法律責任，國民黨立委翁曉玲指出，「具結」沒有法律效力又不考慮公教人員尊嚴，陸委會「成事不足、敗事有餘」，按照馬斯克的標準「早該裁撤了」。陸委會主委邱垂正今受訪強調，兩岸條有明文規定，因為有案例發生，所以用「具結」方式表明沒申領，以彰顯對國家的忠誠。

翁曉玲日前表示，現行法律沒有規定公教人員有具結的義務，更沒有處罰「不具結」的規定。陸委會要大家切結兩岸人民關係條例第9條之1所無規定的要求，切結無中國身分證、居住證、定居證等做法，實已逾越法律保留原則。

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翁曉玲嗆聲，這些年來陸委會功能盡失、表現荒腔走板，其既無法維護兩岸關係和平穩定發展、保障國家主權利益及民眾權益，還自以為是各部會的上級機關，越權干預指揮其他機關的職權。像陸委會這樣的機關，成事不足、敗事有餘， 實無存在的意義與價值， 按照馬斯克 的標準， 早該裁撤了。

邱垂正表示，2004年開始兩岸條例就明文規定，國人如果在中國大陸取得中國身分，就會喪失台灣的身分，也會喪失任職我國公職的資格。

邱垂正指出，日前已經有些案件，有公職人員申領對岸證件的案例，所以希望針對公務人員宣導及清查。若有申領中國身分證、居住證或護照，當然會失去任職公職的資格。因為已有案例發生，所以用「具結」方式讓大家表明自己沒有申領這些違法證件，以彰顯對國家的忠誠。

另外，中國政府昨日公布，今年編列軍費預算為1兆7846.65億元人民幣，約新台幣8兆元，較台灣今年國防預算6470億元新台幣高出12.5倍。

針對2027年中國是否對台發動武力攻擊？邱垂正表示，中國軍事威脅不是現在才開始，2022年軍機艦擾台已形成常態，軍機艦威脅越來越嚴重，聯合戰備警巡密度越來越高，這是台海不安與區域不穩定主要根源。

邱垂正說，對於中國軍機艦威脅及複合性施壓，例如外交打壓、經濟脅迫、社會滲透、法律戰、一連串的認知作戰、灰色地帶侵擾，政府都會嚴陣以待，做好各項準備工作，強化自我防衛能力，做好反滲透、反統戰作為，確保國家安全、社會安定，以維護人民福祉，請國人放心。

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