陳永康籲組團赴美說明 林秉宥：國民黨有甚麼臉叫國防部來好好談？

民進黨新北市議員林秉宥。（資料照）

2025/03/06 14:33

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕針對美國方面點名質疑國民黨刪、凍國防預算，國民黨立委陳永康認為，美方並不了解的並非全貌，建議台灣執政黨與在野黨一同組團赴美說明。對此民進黨新北市議員表示，國民黨搞出這麼多狗屁倒灶，到底有甚麼臉叫國防部來好好談？人的臉只會是自己丟的！

林秉宥在臉書PO文表示，昨日美國參議院軍事委員會的聽證會上，參議員蘇利文特別點出國民黨對於台灣軍事預算的杯葛是非常危險的訊號，上個月國民黨派出了高層級的代表團赴美，向美國各界說明國民黨對台灣國防的支持與理念，其中成員就包含了國防外交委員會的立委陳永康。

請繼續往下閱讀...

林秉宥指出，昨日陳永康出席公開活動才對媒體說，預算都可談，然後講了一大堆我們軍事領域的常識...想表示國防部的國防預算編列不合理所以才凍結，對，國防部編預算不盡合理，但這就是審預算的時候應該要處理的事情，但是國民黨就是在下半年該審預算的時候去搞財劃法，選罷法，憲法訴訟法；這麼多要改革的國防事務，應該是要在去年上半年該審法案的會期去處理這些軍事事務革新的必要措施，結果國民黨在搞甚麼？立法院擴權法案！而以上這些，你全部都投贊成票！

林秉宥直言，國民黨搞出這麼多狗屁倒灶，箝制國防事務的法案，胡亂杯葛預算時，也不見你吭一聲，到底有甚麼臉叫國防部來好好談？你要談，國防部這麼多人都是你以前的部屬，有誰敢不談嗎？實際上就是你沒有談嘛！人的臉只會是自己丟的！

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法