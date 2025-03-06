國民黨成立律師團「打惡罷」 揚言監督選政機關、不當勢力及媒體報導

國民黨今（6）日舉行「打惡罷！我不怕！律師團支援上線」記者會。（記者叢昌瑾攝）

2025/03/06 12:27

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨今日上午召開「打惡罷！ 我不怕！律師團支援上線」記者會，本身就是律師的國民黨考紀會主委黃怡騰指出，國民黨成立律師團的目的是為監督選政機關要中立、客觀、公平辦理，以及監督執政黨有無利用不當勢力，影響選舉公正性，並且要讓媒體公平、平衡的報導，除了中央律師團外，有18個直轄市、縣市將由國民黨地方黨部邀請在地律師參與，目前統計已有52位律師加入全國律師團，再加上中央律師團，總計有60位以上的律師陣容。

黃怡騰表示，民進黨結合外圍的民團，假藉「打工仔」參與大罷免，有計劃要吞滅去年大選的民主結果，想要利用現行選罷法規定只要同意罷免票數高於不同意罷免票1票，以及超過整體投票權人數4分之1投票的低門檻，想要以小搏大，推翻民主結果，這是反民主，而且在選罷法修正公布前送件的罷免案都是用舊規定，給了執政黨可趁之機，再加上中選會及執政黨利用優勢，想要在民主上反民主，在野黨為了維護民主選舉結果，絕不容許被以投機取巧的方式來惡罷。

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律師簡榮宗表示，這次大罷免變成撲天蓋地的政黨惡鬥工具，罷免制度不應該做為政黨惡鬥的工具，而且這次連署過程中有很多法律爭議，例如罷免活動只有政黨可以收受政治獻金，但罷免團體卻以各種名義募款，這很奇怪，而且連署過程也有很多令人質疑的地方。

簡榮宗說，除了輿論，法律戰非常重要，未來罷免過程會有非常多的法律爭議與法律戰，國民黨律師團除了保護被罷免的國民黨立委權力，民眾如果遇有法律爭議，也可以利用各縣市的國民黨律師幫忙，大家一起打贏這場選戰。

律師梁樹綸表示，民主就是以民為主，尊重民意與選舉結果，去年立委選舉結果藍、白席次大於民進黨，但罷免團體卻稱之為國會亂象，但很多亂象並非國民黨立委造成，而且罷免團體收取政治獻金以及許多法律問題都值得爭論，尤其在罷免過程中，不認同惡罷的人竟遭到攻擊，這些人都應該被捍衛。

國民黨發言人楊智伃則說，民進黨發動的全台大惡罷已經造成許多地方仇恨與社會對立，更可以看到一些違法違規的事情，國民黨要成為藍營立委的後盾，以及所有民眾善良公平正義的象徵。

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