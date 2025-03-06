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    監察院指刪預算停供衛生紙 羅智強：賣慘能搏多少同情？

    國民黨團首席副書記長羅智強。（資料照）

    國民黨團首席副書記長羅智強。（資料照）

    2025/03/06 12:35

    〔記者劉宛琳／台北報導〕監察院指業務費遭立院刪預算，導致廁所無法提供衛生紙。對此，國民黨團首席副書記長羅智強今天受訪表示，監察院過去9年辦過哪些高官？有監督政府嗎？只有監督跟政府意見不同的人，這樣一個東廠跟大家說沒衛生紙可用，能博得多少同情？

    羅智強表示，他不知道現在監察院賣慘到底能夠博得多少同情，監察院只要問自己一個問題，就知道這個賣慘多麼可笑，請問過去9年來監察院辦過哪些高官？打過哪些老虎？監察院職責第一條就是端正官箴，監督政府，但監察院有監督政府嗎？誠意拿出來給大家聞香啊？

    羅智強表示，如果監察院一年花10億無法監督政府，說自己沒有衛生紙用還能博得大家同情嗎？大家以為監察院只是沒有監督政府嗎？監察院是監督跟政府意見不同、讓政府不滿意的人，這部份很認真很用功。

    羅智強說，大家還記得民進黨前立委段宜康嗎？是監察院最大的醜聞和弊案，段宜康保證時任立委林滄敏的案子如果無罪，他要吞三顆曲棍球，結果檢察官不起訴他怒了，跑去關說監察委員，讓監委直接查辦辦案的檢察官還恐嚇檢察官，說這樣沒辦法跟段宜康交代，這人就是高涌誠。

    羅智強質疑，這樣所謂的東廠，跟大家說衛生紙沒有了，到底可以博得大家多少的同情？

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