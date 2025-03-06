損及身障者尊嚴！河濱公園設P型車阻 監院糾正新北市府

監察院認為，新北市河濱公園設置P型車阻，已違反《身心障礙者權益保障法》規定，且有損障礙者的人格尊嚴。（資料照）

2025/03/06 12:42

〔記者方瑋立／台北報導〕身障團體多次向監察院陳情，新北市河濱公園設置P型車阻，已違反《身心障礙者權益保障法》規定，且有損障礙者的人格尊嚴。監察院於本（3）月5日財政及經濟委員會通過監委王幼玲、趙永清調查報告，糾正新北市政府。

監院認為，新北市府設置P型車阻，已違反《身心障礙者權益保障法》第16條第2項及第52條第1項規定公共設施場所營運者，不得使身心障礙者無法公平使用設施、設備或享有權利，而且有損障礙者的人格尊嚴。

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監察委員王幼玲、趙永清表示，新北市政府自2019年起依常見輔具規格，設置P型車阻，同年並修正《河川高灘地綠美化園區管理要點》，將車阻列為園區內設施。

監委發現，身障團體於2020年起即多次向新北市府陳情，市府雖有辦理會勘處理，但是園區53個保全崗哨轄內170處P型車阻，迄2024年9月監察院現地勘查，皆未依該要點規定落實建立編號及列管。市府僅於車阻上方貼示專人服務電話，安排由保全協助通行，但是民眾難以具體指出車阻確切位置，影響聯繫保全前來協助通行之即時性，亦常有聯繫後無人回應情況，同時對聽、語障或多重障別人士造成更大阻礙，有違《身心障礙者權利公約》之精神及《身心障礙者權益保障法》之規定，核有違失。

監委指出，新北市政府早於2013年將市轄河濱公園列為處罰條例之適用範圍，違者取締告發，惟每年違規事件逾千件；2019年市府始針對2處違規率高之地點試辦智慧車牌辨識系統，迄2023年增設6處、2024年再增9處，合計6年僅設置17處科技執法點及拆除15處車阻，科技執法覆蓋率仍明顯不足，無法有效解決車阻限制通行問題；新北市府仍應加強並廣泛宣導科技執法的需要及相關規定，以確保民眾休憩環境安全。

此外，監委認為，經濟部作為河川管理的中央主管機關，對於轄管河川區域活動場所無障礙設施及設備，不僅未落實身心障礙者權益保障法之規定，迄無完善相關規範，肇致地方政府無所依循，亦使身心障礙者無法公平使用設施、設備或享有權利，未符身心障礙者權利公約之精神，亟待檢討改進。

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