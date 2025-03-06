花蓮旅遊業者同團傅崐萁赴港遭拘捕 陸委會：香港部門應盡快說明

陸委會主委邱垂正今受訪表示，希望香港有關部門在完成相關法定程序後，能夠盡快對外說明案情。圖為邱垂正出席台灣智庫舉辦「習近平極權主義模式與統治思維研討會」。（記者塗建榮攝）

2025/03/06 11:50

〔記者陳鈺馥／台北報導〕立法院國民黨團總召傅崐萁今年2月前往香港參加旅展，同團一名陳姓女子涉洗錢在香港被抓，至今仍被中共關押，傅返台後也未向陸委會通報。陸委會主委邱垂正今受訪表示，希望香港有關部門在完成相關法定程序後，能夠盡快對外說明案情，保證陳姓女士的司法人權，避免再度傷害台港民間交流。

據了解，傅崐萁日前與花蓮縣長徐榛蔚一行，赴港參加「香港觀光博覽會」與香港旅遊業監管局官員、香港區議會議員見面，傅聲稱他代表「台灣的中央政府」，承諾提供補助進行在台跨縣市觀光合作。

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2月18日，傅崐萁入境香港時，同團其中一名陳姓旅遊業者當場被港警帶走拘留。陳女任職於花蓮新光兆豐農場，家屬得知後透過地緣關係，向曾任花蓮縣藥師公會理事長的民眾黨立委林憶君求援，但陳女持續被關押。

邱垂正在「習近平極權主義模式與統治思維研討會」受訪時說，陸委會同仁第一時間就掌握一名花蓮鄉親與花蓮縣政府赴香港參加旅遊博覽會，一入境就被香港警方拘捕，目前仍被留置。委任律師有告訴我們，該案違反香港的刑法故被拘捕，日前已庭訊但還沒交保。

邱垂正強調，此案受到台灣各界關注，希望香港有關部門在完成相關法定程序後，能夠盡快對外說明案情，並保證陳姓女士的司法人權，避免再度傷害台港民間交流，陸委會駐港同仁會持續關切及提供協助。

邱垂正談及，這件事在地方上有些發酵，也有立委關切，陸委會都有跟委員回報協助情形。從第一天被拘捕到現在，陸委會已啟動急難救助機制，也協助家屬了解案件，希望港府有關機關在整個程序完成後，能夠盡快對外說明案情，讓大家了解事實，避免傷害台港民間交流。

此案是否有政治因素？邱垂正回應，拘捕原因是以刑法，用香港有關於洗錢的罪名來拘捕，沒有國家安全事由，不過還是要由香港有關單位來說明清楚，並保障當事人的司法人權。

關於傅崐萁回台後並未向陸委會通報，邱垂正強調，這件事是另一個林委員有跟陸委會講，陸委會第一天就掌握資訊，有瞭解案情、協助家屬，將相關情形都轉知給家屬。我方尊重香港司法程序，靜待司法裁處，3月7日會再開庭。

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