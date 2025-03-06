揭藍白如何癱瘓國家 民團今明接力23小時朗讀立院總預算審查公報

台灣經濟民主連合智庫召集人賴中強（中）、台灣公民陣線執委羅宜今、明2天將在立法院外舉辦「荒謬再現」行動。（記者方賓照攝）

2025/03/06 11:58

〔記者林哲遠／台北報導〕藍白立委日前大砍我國今年度中央政府總預算，行政院於2月27日提出覆議案；立法院長韓國瑜昨主持朝野協商，討論覆議案處理時間，但朝野未達共識破局，將於明日院會表決處理。台灣經濟民主連合等民團今、明2天將在立法院外舉辦「荒謬再現」行動，以23小時接力朗讀，立法院中央政府總預算審查的院會公報紀錄，揭露藍白如何透過預算審查癱瘓國家、踐踏民主。

台灣公民陣線執委羅宜指出，在國民黨立院黨團總召傅崐萁集團的主導下，立法院藍白黨人用極度荒謬的方式，大幅刪減與凍結今年度中央政府總預算。1月17、20、21日院會進行總預算二、三讀審議程序，其中17日，939億元的通案刪減前，每個政黨只能發言五分鐘。

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羅宜續指，1月20日、21日，1068億元的各項刪減與1607億元的各項凍結，完全禁止正反意見發言討論，直接進行近千項的提案表決。整個程序不僅「未議而決」，將國會合議制民主秩序摧毀殆盡，更有臨表決前抽換提案，表決通過後再撤回提案，立委根本不知道當下在表決哪一個提案等等荒謬情形。至今，立法院也無法確認全部加總的總刪減數額為何。

今、明兩天接力朗讀23小時 重現荒謬的立院預算審查

為表達對傅崐萁集團的抗議，羅宜宣布，台灣經濟民主連合、台灣公民陣線將比照過去於群賢樓前朗讀服貿與貨貿協議開放清單方式，由公民代表接力朗讀今年1月17、20、21 日立法院院會審議 2025年中央政府總預算案的各項提案與決議，連續兩天從上午9點半到晚上9點，共有46位朗讀者，預計讀完24冊，上萬頁的立法院院會紀錄公報。

羅宜說明，希望透過預計23小時朗讀行動證明，這麼多荒謬的預算案提案，46位公民代表用了23小時不間斷的時間才全部朗讀完畢，而擁有權力的立法院藍白黨人卻在傅崐萁集團的主導下，以將審議討論限縮至零的荒謬方式，大幅刪減與凍結數千億預算。

民團發起三階段行動 揭露「傅崐萁們」凍刪預算對台影響

經民連智庫召集人賴中強表示，今明2天的第一階段「荒謬再現」朗讀行動，是要辨識2025年中央政府總預算審查過程，經院會表決（或無異議）通過的刪減或凍結提案，提案人、提案理由、決議內容、贊成及反對委員，做為第二階段「衝擊分析」公民論壇的討論依據。

賴中強透露，第二階段，他們將於11日白天及晚上於台大校友會館舉行「衝擊分析」公民論壇，邀請學者專家、公民團體及各界人士，以區分主題或部會預算的方式舉行座談會，分析此次立法院總預算審查各項刪除與凍結決議，說明各項決議對政府運作、人民權益、各行各業及民主人權價值之衝擊。

第三階段「讓憤怒成為力量」公民發表會則於14日在台大校友會館舉行，必要時將延伸至濟南路立法院旁。賴中強說，這將是公民自由創作的發表時段，聽完行動一、行動二後，由民眾將自己的感想轉化為文字、影音、詩歌、漫畫或其他形式之創作，或傳單、標語、口號等罷免文宣，於現場發表並對外傳遞，讓憤怒成為力量。

賴中強強調，他們對於立法院重新覆議的結果，已不抱期待，但青鳥公民運動以捍衛台灣民主為職志，希望透過民間自救的方式，釐清「傅崐萁們」到底基於什麼樣的理由，刪減或凍結了哪些預算，盡可能分析其影響，並透過對話，形成人民對此次總預算審查的多數共識；進而，讓人民的憤怒成為力量，究責失格的政治人物，讓他們付出政治代價。

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