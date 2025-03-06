傅崐萁道歉「葉霸」前阿姨們簇擁獻花 網：花蓮習近平還金正恩？

傅崐萁4日出席道歉記者會，門口先有十多名支持者獻花並喊「傅總召加油」。 （資料照）

2025/03/06 12:33

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨立院總召傅崐萁近日在花蓮，被年近80歲的退休名師葉春蓮怒嗆「通匪」，隨後工作人員不僅當場圍剿，甚至出動壯漢將她強行架離，引發輿論撻伐。傅崐萁起初痛批葉老師是「綠營側翼」，事後態度大反轉，公開道歉並強調「一切到此為止」。不過，他道歉前卻被大批支持者簇擁獻花，甚至笑得合不攏嘴，讓反共網紅八炯直言，根本像是傅崐萁的引退感謝祭。

傅崐萁4日現身國民黨花蓮黨部表示，當時並不知道她葉春蓮是老師，對她在教育界的貢獻表達敬意，也對葉老師遭遇的紛擾致歉。他強調，事發活動並非他主辦的，但一切由他概括承受，希望「一切到傅崐萁為止」。

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然而，就在傅崐萁受訪前，現場有十多名支持者不僅高喊「傅總召加油」，還紛紛獻上鮮花，讓傅崐萁笑得合不攏嘴。對此，八炯也在「Threads」分享這段過程的影片，直呼「說這是傅崐萁對葉老師的道歉記者會，你信嗎？我怎麼看都像是傅崐萁引退的感謝祭！」

影片曝光後引發熱議，網友們紛紛留言嘲諷，「這些熱情阿嬤都是花錢請來的吧」、「這什麼花蓮金正恩嗎」、「他以為自己是偶像嗎」、「 花蓮習近平 果然一模一樣」、「花蓮王出來對葉老師抱歉，然後被送花喊加油...？這個操作我真的看不懂。」

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