檢舉罷團違法募款 國民黨批監察院都在睡覺

國民黨言人楊智伃。（資料照）

2025/03/06 11:56

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨「打惡罷戰隊」發言人團隊昨天跑到監察院檢舉罷免藍委的公民團體違法募款，違反政治獻金法，監察院回應無法可管，該黨發言人楊智伃今日痛批監察院「毫無作為」，大家已經不是第一天看到，「都在睡覺嘛！」她並強調，向監察院陳情只是第一步，接下來國民黨也會到地檢署告發。

楊智伃還說，國民黨只是先請監察院試試看，「可惜他們還是在睡覺，如果還在冬眠的話，也沒關係，我們就去地檢署做告發。」

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她並嗆罷免團體，對於國民黨的質疑，相關罷團至今沒有提出事證回覆，也沒有提告國民黨，如果他們還要繼續抹黑、造謠，「歡迎！」國民黨會以法律直球對決，「如果要提告，非常歡迎！」

國民黨副發言人譚仲彣則指出，監察院雖稱無法可管，但事實上並非無法可管，其實從94年、98年乃至於去年的基隆市「拆樑」罷免案，國民黨都曾向監察院陳情罷團涉嫌違法收受政治獻金，監察院的函釋有說，罷免也算是政治獻金法規範的政治相關活動，並非只有選舉，所以罷團當然不能收取政治獻金。

但譚仲彣也說，去年監察院也是用政治獻金法尚無明文規定回覆陳情人，到現在已經過去1年了，監察院的回覆還是一樣，「請問監察院在幹嘛？」

他強調，綠營名嘴批評國民黨昨天跑錯地方，應該是去地檢署告發，但監察院就是行政處分的裁處機關。

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