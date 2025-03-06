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    首頁　>　政治

    林岱樺出席地方行程與邱議瑩比肩而坐 致詞還互提彼此名字

    林岱樺、邱議瑩難得比肩而坐，但沒有太多互動。（記者洪臣宏攝）

    林岱樺、邱議瑩難得比肩而坐，但沒有太多互動。（記者洪臣宏攝）

    2025/03/06 12:26

    〔記者洪臣宏／高雄報導〕高雄市仁武灣內公共托嬰中心今（6）日開幕，深陷政治獻金風暴的立委林岱樺出席儀式，難得一見的是，她與同為爭取市長黨內提名的邱議瑩比肩而坐，2人上台致詞時還互提彼此名字，都表示會在立院為高雄爭取公共托育預算。

    灣內公共托嬰中心為高雄市第62處公托，利用灣內國小教室設置，市長陳其邁上午前往主持開幕儀式，多位民代、社福團體代表與會觀禮。引人矚目的是，表態角逐市長黨內初選的林岱樺與邱議瑩也都出席。

    林岱樺深陷助理費及政治獻金疑雲，最近鮮少參與公共活動，對相關政治議題也未發表言論，她一抵達會場，笑臉盈盈地與出席的民代、貴賓打呼招，但看到媒體將鏡頭對向她，詢問民調保持第一看法，她立刻說「今天不講」，當記者請她表達公共托育政策看法，她則侃侃而談，一如往常。

    林岱樺與邱議瑩在立院曾有激烈言語交鋒，事後2人平常在公共場合幾乎零互動，甚至刻意保持距離，不過2人今天都沒坐在陳其邁身旁，反而坐在一起，吸引許多人關切眼光。

    記者觀察，2人仍然沒有太多互動，不過林岱樺、邱議瑩上台致詞時，分別闡述公共托育未來努力方向時，倒是難得地互提彼此名字，並表示會在立院爭取公共托育預算，讓高雄公托資源更為完善。

    陳其邁接受媒體聯訪時，林岱樺與邱議瑩分別站在兩側。（記者洪臣宏攝）

    陳其邁接受媒體聯訪時，林岱樺與邱議瑩分別站在兩側。（記者洪臣宏攝）

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