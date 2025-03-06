美方質疑刪凍國防預算 國民黨反問：干涉中華民國內政？

國民黨發言人楊智伃。（資料照）

2025/03/06 11:30

〔記者施曉光／台北報導〕針對美國方面點名質疑國民黨刪、凍國防預算，國民黨考紀會主委黃怡騰今日受訪表示，在野黨幫忙看緊荷包是天職，至於美方發言，他認為這是台灣國內的事情，「有勞外界幫忙嗎？這是不是有人告洋狀？這是不是干涉中華民國內政？」「這些都是可議之處！」

國民黨發言人楊智伃則說，「為了權力的鬥爭，民進黨要來抹黑台灣的形象，是這樣子嗎？」她強調，這個抹黑不只抹黑了國民黨，也抹黑民進黨自己，這次國防預算的刪減幅度創歷年新低，增加的金額創歷年最高，刪減幅度只有1.06%，而且刪除預算是藍綠朝野共識，就像立法院民進黨團總召柯建銘所說，民進黨立委王定宇也同意刪減預算，而且刪減的是美方報錯的價格來進行調整，刪60億元這不是很正常的事情嗎？如果民進黨的側翼與有心人士要繼續煽動、危害台灣形象，不只會傷害國民黨，也傷害到民進黨自己。

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黃怡騰指出，去年或今年初美國自己的稽核系統就發現，有一家美國武器系統公司銷售台灣有虛報價格的情形，必須把錢退還給台灣政府，國民黨支持採購武器，捍衛國家安全，但基於在野黨的天職，合理監督是必要的；對於美國議員的發言，他說，這是台灣國內的事，「有勞外界幫忙嗎？這是不是有人告洋狀？這是不是干涉中華民國內政？」

楊智伃則說，如果民進黨真的關心美方的看法，其實美方也有提出其他疑慮，包括為何台灣要反對核能？她希望除了對民進黨有利的訊息外，民進黨也應該認真回覆美方以及台灣民主夥伴的問題，而非透過這種方式來傷害台灣形象。

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