共軍嗆「收了你們」李強講「和平發展」 學者：對台兩手策略

北京軍事博物館內播放中國國家主席習近平的畫面。（法新社）

2025/03/06 12:00

黃邦平／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國在台灣周邊軍事演習不斷，日前共軍還拿動畫片台詞撂狠話「早晚要收了你們」；但中國總理李強昨天（5日）在「全國人大」政府工作報告中，強調了政協主席王滬寧近日在對台工作會議上沒說到的「和平」。對此，學者解讀，中共對台灣的「兩手策略」還是沒變。

《自由亞洲電台》報導，李強5日全國人大報告中重申，堅持貫徹「新時代黨解決台灣問題的總體方略」，提出「堅持『一個中國』原則和『九二共識』，堅決反對『台獨』分裂和外部勢力干涉，推動兩岸關係和平發展」。

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淡江大學國際事務與戰略研究所助理教授馬準威表示，王滬寧2月25、26日在對台工作會議上未見提「和平」，而過去十年，多少會提到「和平統一」或「和平發展」、「台海和平」等字眼。

馬準威指出，這是非常特別的舉動：「通篇沒有提到『和平』兩字，覺得有點不妙。看其他文件，很快，兩會來了，『和平』發展又放回去。促融、人員交流還是大方向，反制台獨、反外部勢力，是去年原話再抄。」

國防安全研究院副研究員龔祥生分析：「中國國防部發言人就在王滬寧對台工作會議隔天宣布實彈操演，還對台灣嗆說早晚要收了你們，這樣挑釁的話，是針對台灣漢光演習。那幾天論調在拉高武嚇。」

龔祥生認為，「他們一直以來，既沒有放棄武力犯台，也沒有放棄和平統一，兩個並行，官方報告回到過往主軸路線上。由此推斷，一周前是短期的特殊情況。」

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