為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    共軍嗆「收了你們」李強講「和平發展」 學者：對台兩手策略

    北京軍事博物館內播放中國國家主席習近平的畫面。（法新社）

    北京軍事博物館內播放中國國家主席習近平的畫面。（法新社）

    2025/03/06 12:00

    黃邦平／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕中國在台灣周邊軍事演習不斷，日前共軍還拿動畫片台詞撂狠話「早晚要收了你們」；但中國總理李強昨天（5日）在「全國人大」政府工作報告中，強調了政協主席王滬寧近日在對台工作會議上沒說到的「和平」。對此，學者解讀，中共對台灣的「兩手策略」還是沒變。

    《自由亞洲電台》報導，李強5日全國人大報告中重申，堅持貫徹「新時代黨解決台灣問題的總體方略」，提出「堅持『一個中國』原則和『九二共識』，堅決反對『台獨』分裂和外部勢力干涉，推動兩岸關係和平發展」。

    淡江大學國際事務與戰略研究所助理教授馬準威表示，王滬寧2月25、26日在對台工作會議上未見提「和平」，而過去十年，多少會提到「和平統一」或「和平發展」、「台海和平」等字眼。

    馬準威指出，這是非常特別的舉動：「通篇沒有提到『和平』兩字，覺得有點不妙。看其他文件，很快，兩會來了，『和平』發展又放回去。促融、人員交流還是大方向，反制台獨、反外部勢力，是去年原話再抄。」

    國防安全研究院副研究員龔祥生分析：「中國國防部發言人就在王滬寧對台工作會議隔天宣布實彈操演，還對台灣嗆說早晚要收了你們，這樣挑釁的話，是針對台灣漢光演習。那幾天論調在拉高武嚇。」

    龔祥生認為，「他們一直以來，既沒有放棄武力犯台，也沒有放棄和平統一，兩個並行，官方報告回到過往主軸路線上。由此推斷，一周前是短期的特殊情況。」

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播