罷免張宏陸團體 質疑民進黨新北黨部提前取得連署書不合格資訊

罷免國民黨立委件數比罷免民進黨立委件數「32比0」，罷免綠委張宏陸的「板橋小蜜蜂行動隊」今（6）日起擺攤拚補件。（記者黃子暘攝）

2025/03/06 11:18

〔記者黃子暘／新北報導〕全國大罷免第一階段，罷免國民黨立委件數及罷免民進黨立委件數「32比0」，罷免綠委張宏陸的「板橋小蜜蜂行動隊」今（6）日起擺攤拚補件。罷免發起人吳禹辰表示，第一階段差距607份，他質疑為何民進黨新北市黨部可在罷團收到公函前就取得連署書不合格詳細資訊？資料甚至比公函還完整，質疑來源與真實性。

民進黨新北市黨部執行長高碩呈回應，名冊查核是新北市選委會的權責，若有疑問，可向新北市選舉委員會提出，市黨部予以尊重。

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根據中央選舉委員會統計，罷免張宏陸連署書有180份亡者連署，吳禹辰表示，罷團並非相關單位可查對民眾身份，僅能在擺攤收件時借民眾證件比對，避免連署書填寫錯誤，至於直接送件來的連署書，罷團也只能感謝民眾支持，對於亡者連署部分也感到訝異。

吳禹辰指出，令人感到訝異的是，罷團還未收到公函，民進黨新北市黨部竟然就能早一步得知資訊，並發文稱罷免綠委的連署有多少亡者連署，「我就納悶了，他的資訊從何而來，他的資訊的真實度是多少」？公函理當是罷團得到最完整資訊的管道，上面沒有註記死亡數量或哪些不合格連署書為亡者連署，罷免發起單位都不知的東西，試問民進黨新北市黨部如何得知？對此，罷團擔憂答案有無被「人為製造」。

高碩呈表示，名冊查核是新北市選委會的權責，若有任何疑問，可向新北市選委會提出，市黨部尊重；國民黨為反制不滿藍白亂政、盼重整國會秩序的公民團體，不僅透過青年黨工發動仇恨動員，「惡罷」民進黨公職，更疑似抄寫黨員名冊、造假連署書，甚至有高達1300多份亡者連署的荒謬情況，呼籲國民黨懸崖勒馬、停止破壞政府體制，否則只會強化公民團體重整國會秩序的決心。

吳禹辰也批評，他致電中選會，卻被回覆只能書面提供，而不分區綠委如沈伯洋、郭昱晴均非被罷免人，卻能索得比罷免發起單位更完整的資訊後公布，一連串過程引發在地民眾擔憂第一階段未過是否有被人為控制，不過這些憂慮也會化為罷團更大的前進動力。

吳禹辰表示，自今日起至週六上午9點到12點，罷團會持續架設機動連署站收件，視收件狀況，預計補件1000至1500份。

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