傳國民黨召集全台藍營原民議員霸凌綠委 伍麗華嘆：朱高盧到底多恨我？

伍麗華表示，朱立倫、高金素梅、盧縣一，他們偷走了原住民族人的謙卑、良善、正直。（圖擷取自伍麗華｜Saidai / Reseres 臉書）

2025/03/06 11:22

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕第一階段罷免提議結果出爐，陸續送件的9案民進黨立委罷免案則未達門檻，外傳藍營罷免民進黨山地原住民立委伍麗華的團體昨日中午送出第一階段連署補件，對此立委伍麗華表示，關於罷免的紛紛擾擾，早在過年前就延燒到現在，自己沒有更憤怒、沒有更失落，只有一次比一次的無奈跟困惑。朱立倫、高金素梅、盧縣一，他們偷走了原住民族人的謙卑、良善、正直，她只要求自己身為原住民的立委：不要讓人小看原住民們！不要讓人笑看原住民們！

伍麗華在臉書PO文表示，一開始她和陳瑩就被朱立倫主席點名，鎖定為重點的罷免目標，並稱這個叫做「精準罷免」。接著又接獲幾位議員告知，高金素梅辦公室來電，希望議員服務處協助做罷免伍麗華的連署站，當時，連自己都是從新聞中得知被指定罷免這個消息，因此只能對記者們回應：為何伍麗華多次獲得公正、公開的肯定，卻要被罷免？竟然理由只是因為數字精算，原住民選票結構藍大於綠。伍麗華心裡想：原住民是哪裡對不起國民黨？朱立倫主席何以如此對待「原住民立委」？

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伍麗華指出，誰知一過完年，由盧縣一委員的助理張芳碩作為領銜人的「公民團體」，就送出第一階段罷免連署書到中選會。伍麗華和各地朋友的反應一樣驚訝，畢竟罷免消息一出，延續到過年期間，既沒有看到地方的連署站或宣傳，也沒有聽聞地方組織的連署行動，怎麼突然就跑出2千多份的提議書，媒體也天天有名嘴出來說「伍麗華死定了！」這下更多人替伍麗華緊張，教育圈、藝文圈、青年學生和公民團體等等，不分黨派各界都來問伍麗華，「要不要趕快來罷誰？」但自己還是安撫他們，沒關係，罷免是人民的權利。

伍麗華續指，結果，跌破許多人的眼鏡，第一階中選會的查驗結果出來，伍麗華的罷免案，送件的提議人數中，有1017份不合格，死亡連署189人，更是立委中最高的。這麽高的不合格率，更加確認連署書都是抄黨員名冊來的，如果選委會有寄出查對單，應該會發現都是偽造文書，可惜選委會沒有徹查！有人苦勸快點提告吧，讓檢察機關去查證，避免這種違法連署的情況繼續延燒，自己回應他們：「再說吧再說吧。」

伍麗華說，誰知道，昨天又有媒體獨家披露，說罷免案補件，伍麗華被開第一槍，領銜人已經準備超過需補件數3倍之高的1400份提議書，做好充足準備送件，很多媒體希望伍麗華回應，但說實在，伍麗華都被鎖定為頭號目標了，他們補件也沒什麼好意外，但伍麗華非常納悶，短短幾天，怎麼就能得到這麼多提議書，結果媒體朋友才告訴伍麗華，原來是黨中央上週就召集黨內的所有原住民議員和黨務工作者，開會分配責任配額，下令要他們「交作業」！其實，這都還不是伍麗華最驚訝的，最不可思議的是，立法院昨天才剛選完各委員會的召委，連委員會的質詢議程都還沒開始，居然明天就已經排了一場選罷法原民補選的協商。

伍麗華補充，原民補選的提案不僅提出自己的版本，連署高金立委的版本，更是提出了不在籍投票等選制的提案，而這些也在去年7月就應該進實質審查，結果當時高金召委為了優先處理選罷法關於罷免的條款，而犧牲原民補選的討論，現在，卻因為發現不處理原民立委出缺就應該補選的問題，就會缺乏推動罷免伍麗華的誘因和動機，所以火速以她逕付二讀的版本排這場協商，看到這個局面真的啼笑皆非。

伍麗華納悶，沒想到老是被當作最邊緣的原住民「綠」委，以及原住民選制，居然因為罷免案，變成朱主席傾全黨之力動員的主要對手，也變成原住民立委「團結」的藉口！各位親愛的朋友，不用為伍麗華擔心，其實要不要去推罷免、提告，對伍麗華都是次要的，伍麗華只要求自己身為原住民的立委：不要讓人小看原住民們！不要讓人笑看原住民們！

伍麗華呼籲，如果可以，請您和伍麗華一起，趁著這個亂世，善用這個機會，深切檢討原住民選制的不公：山平原不當分類、不在籍投票、選區劃分、票票等值⋯⋯這些都是都是盤根錯節、環環相扣的問題，原住民選舉不是只有投票/罷免這兩種討論，也絕對不是靠黨籍顏色對決而已。如果您關心伍麗華、為伍麗華感到不平憤怒，且讓伍麗華們先看盡他們的嘴臉。今天一位弟兄送給伍麗華一段詩篇上的金句，伍麗華很受鼓勵安慰，伍麗華也送給您：「惡人設謀害義人， 又向他咬牙，神要笑他， 因見惡人受罰的日子將要來到。 惡人已經弓上弦，刀出鞘， 要打倒困苦窮乏的人， 要殺害行動正直的人。 他們的刀必刺入自己的心，他們的弓必被折斷。 一個義人所有的雖少， 強過許多惡人的富餘，因為惡人的膀臂必被折斷。」

伍麗華直言，朱高盧，他們偷走了原住民族人的謙卑、良善、正直。

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