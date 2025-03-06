本土派政黨籲全民站出來大罷免 國民黨搬3塊看板反制

包括台灣基進、小民參政歐巴桑聯盟、時代力量及台灣綠黨在內的多個本土在野政黨，今（6）日在國民黨中央黨部外舉行記者會，要求國民黨「懸崖勒馬別亂搞，罷免展望新國會」。（記者叢昌瑾攝）

2025/03/06 10:36

〔記者施曉光／台北報導〕全台大罷免第二階段陸續開跑，包括台灣基進、小民參政歐巴桑聯盟、時代力量、台灣綠黨等本土派政黨，今日上午在國民黨中央黨部前召開記者會，向國民黨下達「懸崖勒馬別亂搞，罷免展望新國會」通牒，並宣告將投入這次的大罷免，這些本土派政黨也呼籲台灣社會積極投入罷免，用人民的力量導正扭曲擴權的國會。

國民黨在大門口放置三面看板應對「不速之客」，圖片人物分別為賴清德總統、立法院民進黨團總召柯建銘以及民進黨立委王世堅，其中柯建銘的部分印著「我14歲就在搞大罷免」、「歡迎應徵民進黨分公司」，賴清德部分為「這裡不是總統府，現在不是國民黨執政，在野黨走錯地方」、「請出門左轉」，王世堅部分則是「柯建銘應受精神鑑定」、「歡迎加入反大罷免行列」。

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台灣基進秘書長吳欣岱指出，這次大罷免不是政治鬥爭，罷免就是愛，是大家一起愛台灣的方式，而且不是一種仇恨動員，而是台灣人站出來守護台灣。

她表示，美國國防部副部長昨日點名國民黨刪台灣國防預算，讓美方很不安，今年的國防預算被藍、白兩黨刪掉84億元，凍結了900億元，意圖削弱台灣國防力量，讓國際盟友懷疑台灣自己保家衛國的決心，這就是中國共產黨在台灣的政治代理人所想要達到的目標，因此大家站出來反共抗中，就是愛台灣的表現。

吳欣岱表示，國民黨把這次大罷免倒向為民進黨發動政治鬥爭，所有公民團體都被抹成是政治側翼，但這些本土派政黨都不是民進黨，今天是台灣人民要罷免國民黨，有超過數十萬的公民連署，那些沒有專業、亂寫提案的政客，而且沒有心向台灣的政客，隨時都會下台。

台灣綠黨發言人王彥涵表示，幾個月前公民團體在國民黨前面申請路權集會遊行，結果被國民黨叫囂並用言語嘲笑，這就是與公民為敵。

他說，第一階段連署結果被罷免的藍委有32位，被罷綠委為0，這顯示台灣還是中間選民佔多數，也代表藍委真的激怒了多數民眾，國民黨在上屆立法院的黨團曾說節能減碳是世界趨勢，但國民黨今年卻把相關預算都砍光光，國民黨主席朱立倫說要把「非核」改為「非碳」，推動核電延役，這樣會製造更多的核廢料，但台灣現在根本沒有高階核廢料處置條例，國民黨只是製造更多的核廢料，卻不處理核廢，最誇張的是國民黨立委翁曉玲提案要興建小型核電廠，顯示國民黨完全不在乎國人健康與淨零減碳。

時代力量副秘書長林邑軒表示，昨天發布今日記者會的消息後，國民黨非常「重視」本土政黨的到訪，做了3塊看板，但內容卻讓大家發現國民黨對於權力制衡關係有誤解，而且國民黨的說詞都是只要在野，有什麼不可以，自認可以為所欲為，造成過去1年來的國會亂象。

他強調，國民黨一手亂刪預算，後一手又要求發放普發全民1萬元現金，這是藐視台灣人民的智商，唯一的方法就是大家拿起筆來參與連署，未來再用選票收回過去託付給國民黨的權力。

小民參政歐巴桑聯盟副秘書長沈佩玲表示，過去一年來看著國會亂象，大家愈來愈摸清楚藍、白兩黨立委的決策模式，藍、白兩黨全部綁在一起，目的不是為了全民，而是政黨利益，藍、白砍完預算後，現在又要求普發現金1萬元，這兩個政黨沒有投資未來，還要透支政府財政。

她強調，這次大罷免並非情緒發洩與政黨鬥爭，而是全民對於立委的期中考，難道大家還要再看藍、白亂3年？

台灣基進等政黨代表還在現場共同簽署罷免連署，並一起高喊口號「公民攜手大罷免，民主憲政大步走，憲政要愛不要破壞，爛委要罷不要害怕。」

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