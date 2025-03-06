黃國昌、翁曉玲砍預算律師職訓梯次減少 林智群：果然刪到有感覺

法務部預算遭砍，法務部次長黃世杰近日發文指出，新科律師職前訓練將從6梯次縮減為5梯次，且每梯次受訓人數提高，每梯次受訓人數恐大打折扣。（圖擷自臉書）

2025/03/06 13:49

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕法務部預算遭砍，法務部次長黃世杰近日發文指出，新科律師職前訓練將從6梯次縮減為5梯次，且每梯次受訓人數提高，每梯次受訓人數恐大打折扣。律師林智群發文指出，預算被砍，場地跟設備都出現問題，他也諷刺「黃國昌、翁曉玲果然刪到大家有感覺」。

法務部次長黃世杰3日在臉書發文指出，因為立法院刪減預算之故，準律師的工作權可能受影響。他表示為盡量確保每一位準律師都能參與律訓，法務部和全國律師聯合會開會決定，今年度的律師職前訓練從6梯次縮減為5梯次，且每梯將從135人上升至200人，是原本的148%。他對此也直言「即使律訓品質將因此大打折扣，甚至影響準律師受訓權益，也是無可奈何」。

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黃世杰說明，通過國考的新科律師，並不能立刻執業，必須先去律訓所完成1個月的基礎訓練，並接受5個月實務訓練，方能獲得律師資格。但翁曉玲委員提案，黃國昌委員、林思銘委員連署，一口氣凍刪100萬元，是近三分之一經費。提案內容還稱「律師職前委外訓練經費過高，為節省公帑，減列500千元。凍結500千元，且為避免不當使用，有說明委外細項之必要。」

黃世杰指出，一拿到提案他們馬上請業務單位到立法院說明，希望委員們回心轉意。在基層同仁努力下，同意改為凍結50萬元。黃世杰也說，「前陣子，終於有委員發現事態嚴重，希望行政機關解決立法院創造的問題，讓律訓不受影響，不過提案早已三讀通過，實在是巧婦難為無米之炊」。

黃世杰表示，法務部已備妥書面報告，但立法院何時會同意解凍，實在無法確定。加上每場律訓的規格必須一致，不可能貿然先辦前幾場，才繼續等待不知何年何月到位的預算，為了補救這個大洞才決定縮減梯次。

律師林智群也轉貼黃世杰的發文，並諷刺「黃國昌、翁曉玲果然刪到大家有感覺」。林智群表示，本來實習律師訓練分6批，一批130-150人，現在預算300多萬被砍了100萬元，只能縮減梯次為5批，一次200人，場地跟設備都出現問題。他為此也諷刺「再亂投票沒關係啊」。

其他網友也紛紛留言表示「這就是亂投票的報應」、「搞不好這些新科律師中有人還真的票投藍白，來懲罰自己」、「砍完自己要跟全民負責，不要躲在青年黨工後面啊」、「這兩個被律師界看不起的廢物，只能透過這種骯髒手段來報復」、「罷起來，必須一次把藍白拉下來」、「下次投票再投KMT和TPP，就沒有下下次投票了」。

針對有網友質疑「所以以後政府編列的預算， 立法院都不能砍， 否則政府部門會讓人民感受到刪的有感？ 這是哪門子的政府部門？ 吃定老百姓了！」林智群也回應「亂砍也可以喔？宣傳反毒、鼓勵大學生法律服務，律師訓練，哪裡有問題？亂砍一通。」

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