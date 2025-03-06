壯促法必須廢！ 黃智賢逐條分析：吳春城可吃上「世世代代」

原民眾黨立委吳春城大力推動壯促法立法，卻爆出家族企業早已註冊「壯世代」商標，他又藉審查預算強推「壯世代」引爆爭議，2月立院新會期一開始就請辭。（資料照）

2025/03/06 11:00

相關新聞請見：

批壯促法包山包海、綁架政府 黃智賢：完全背離人口研究與學術專業

黃邦平／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕前民眾黨立委吳春城推動「壯世代政策與產業發展促進法」（狀促法）三讀通過，引發圖利及商標爭議後請辭。名嘴黃智賢昨天（6日）繼續發文逐條分析壯促法，強調雖然對台灣的影響仍未消除，條文涉及數兆元產值，「可以吃上世世代代」。

請繼續往下閱讀...

黃智賢在臉書PO文表示，壯促法第五條是又一條「狐狸尾巴」，「什麼是壯世代金融服務行動方案？要提供什麼壯世代金融商品？又要提供壯世代金融教育，怎麼提供」？她說，「65歲以上」的人口已經退休，應對金融，理應保守穩健，「55歲以上」還在工作，金融策略跟「65歲以上」當然不同，更何況台灣現在詐騙集團橫行，現在居然要從政府的預算跟政策中大舉改動，去推動「壯世代金融」？

黃智賢指出，壯促法第六條又是強制要政府帶動，用大量經費跟學術研究打扮，讓胡說八道的「壯世代」看起來人模人樣，這又要花多少經費補助學者、迎合吳春城？而吳春城就將坐擁「壯世代」定義權，「研究得好不好，吳春城決定」。

黃智賢續指，壯促法第七條，面對中年就業政府本就要有相關政策，但是壯促法直接從55歲切開，要專門服務55歲以上，但65歲以上本應退休的年紀，吳春城卻包在「壯世代」裡面，難道「65歲、77歲、95歲都要培訓就業」？這一條，是要把「中年就業」、「二次就業」、「彈性工作」等，本來就該有的，或早就有的政府政策，直接用「壯世代」直接取代掉，同時吳春城可以壟斷「壯世代」的就業定義與培訓，商機無限，吃百代。

黃智賢批評，壯促法第八條真是「金光閃閃」，這是要吃保健、醫療、健保、長照的法條，還可以無止境擴散，保健、醫療、健保、長照，每個領域，都是幾千億，甚至上兆的產值，並且將來會是政府付錢，民眾配合多交稅，「不需要內行人，就知道這涉及幾兆產值，可以吃上世世代代」。

她怒批，壯促法第九條是綁架學術、綁架教育，綁架大學、綁架老人大學、銀髮終身學習，「社會參與」4個字又可以綁架公益投入，「這樣，又綁架了多少千億」？而壯促法第十條是要吃數位部的預算，甚至要涉入台灣的數位產業，「看懂了嗎？這又是幾兆產值」？

她還分析，壯促法第十一條是要吃文化部預算，以後要補助壯世代電影、出版壯世代書籍、壯世代影音娛樂，「文化部的預算，吳春城來了，台灣影視產業，吳春城來了」。

黃智賢指壯促法第十二條是要拿下台灣觀光旅遊業，交通部要配合，所有觀光旅遊業要跟吳春城申請一個「壯世代標章」，才能通過政府審查，甚至申請補助。

黃智賢還打算繼續解析壯促法，在文末告知網友「待續」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法