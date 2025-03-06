連署沒死人就是造假？沈伯洋打臉：罷綠委團體根本系統性犯罪

沈伯洋表示，中選會公布的死亡連署是「提議前死亡」，以球賽來比喻就是，有人已經死亡了還進場。對此他也直言，「如果簽名的人在簽的時候就不在人世，這就是偽造文書。根本是系統性犯罪行為」。（圖擷自臉書）

2025/03/06 09:49

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕大罷免戰火正熱，中選會陸續公布罷免第1階段提議的審查結果，目前12位民進黨立委罷免案則皆未達標，「死亡連署」還超過1300人。不料罷綠委團體昨又稱連署書「居然沒有死人，一定是造假！」民進黨立委沈伯洋從數學及法律的角度點出國民黨說法的問題，質疑根本是系統性犯罪行為，並指「這個案件，可以被認定有偽造文書的故意」、「國民黨的死亡連署遠高於死亡率，這代表他們的母體很有可能是舊的黨員名單，而且年齡分佈可能更老」。

針對國民黨對於大量死亡連署的辯護，沈伯洋在臉書發文指出，國民黨說死亡率千分之八，所以幾千份的連署書有死亡連署很正常。對此他質疑「先講數學。今天如果有上萬人進場看球賽，代表等等觀眾會死亡幾十人嗎？當然不是。連署的母體跟計算死亡率的母體不同」、「如果今天是在看出生率，不是死亡率，你會說一場球賽幾萬人，所以有好幾十個嬰兒在球場出生或即將出生嗎」？

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沈伯洋表示，「再講法律。今天中選會公布的死亡連署是什麼？是『提議前死亡』。這包含了什麼？這包含了在簽的時候就死亡的人」，以剛剛的比喻來說，就是這場球賽，是有人已經死亡了還進場。對此他直言，「如果簽名的人在簽的時候就不在人世，這就是偽造文書。根本是系統性犯罪行為」。

沈伯洋質疑，「討論事情的水準到底什麼時候才能提升，這讓我想到去年在立法院，連政黨比例的數學藍白都可以搞錯，還有黃國昌的憲法法庭人數，廖偉翔的3%抽驗，講都講不完」。

沈伯洋強調，如果只是一兩次還可以說是不小心，經常性地數學搞錯，應該就是不在乎，而且這個案件，可以被認定有偽造文書的故意了。

沈伯洋也指出，國民黨的死亡連署遠高於死亡率，這代表他們的母體很有可能是舊的黨員名單，或者舊的公投連署等等，而且年齡分佈可能更老。他也質疑「國民黨這個說法，等於是自己承認在抄名單。如果檢察官不辦的話，根本是失職」。

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