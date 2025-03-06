批中市公安事件頻傳 何欣純：盧秀燕做不好我來做

立委何欣純（中）參加市黨部春酒。（民眾提供）

2025/03/06 09:23

〔記者蘇金鳳／台中報導〕民進黨台中市黨部於5日晚間舉辦春酒活動，黨部主委許木桂表示，面對2026年市長選舉，市黨部將全面配合黨中央的指示並全力輔選，攜手邁向勝利目標；有意參選台中市長的立委何欣純表示，台中市近來公安頻傳，讓形象受損，盧秀燕做不好、不想做，讓她來做，重新擦亮台中市這塊招牌；眾人並在會場大喊何欣純加油。

為展現團結，黨部昨晚除邀請黨籍公職，同時邀請有意參選中市長的立委何欣純、蔡其昌，蔡其昌因另有行程，則由山城服務處主任詹智翔代表。

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何欣純則表示，在各項場合，民眾反映最痛恨就是詐騙，中央執政的民進黨會努力杜絕詐騙，並拚民生、經濟問題，中南部是傳統產業重鎮，近來景氣不好，中央有編116億元，補助中小企業及微型產業，中央總預算覆議案要通過，但會不會通過心知肚明。

她呼籲在野黨以天下蒼生為念，坐下來談，若覆議案不能通過，事情還是要做，日子還是過，民進黨還是要全力拚民生及經濟問題。

何欣純隨即話鋒一轉，指中央很認真很拚命，但在野黨在地方執政沒有認真，像台中市事故一件件發生，公安頻出狀況，形象受損，讓人覺得台中市沒有安全，有外縣市朋友詢問她，來台中市遊玩可以安心嗎？

她痛批，台中市治安不好，被稱為「慶記之都」，現在公共安全又出問題，對台中市未來發展是很大阻礙，盧秀燕做不好，不要做，讓民進黨把台中市贏回來，讓她來做，她當選後會跟中央合作，將每一件事做好，治安、公安及建設做好，重新擦亮台中市這一塊招牌，請大家給她機會，拿回台中市執政權，也要讓台中議會紅不讓。

黨部主委許木桂表示，民進黨在台中的發展不是只靠少數人努力，而是要由所有黨公職、區幹部一起打拚，才能讓市民感受到民進黨對這座城市的承諾，面對2026市長選舉，市黨部將全面配合黨中央的指示並全力輔選，攜手邁向2026年市長選舉的勝利目標。

立委何欣純參加市黨部春酒，尋求民眾支持。（民眾提供）

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