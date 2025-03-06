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    黃國昌拜會盧秀燕遭疑「藍白合2.0」 網諷：想當副總統嗎？

    民眾黨主席黃國昌昨日拜會台中市長盧秀燕，過程中還3度表示「台中市政府的事就是台灣民眾黨的事」，引發外界解讀是「藍白合2.0」起手式。（圖擷自黃國昌臉書）

    民眾黨主席黃國昌昨日拜會台中市長盧秀燕，過程中還3度表示「台中市政府的事就是台灣民眾黨的事」，引發外界解讀是「藍白合2.0」起手式。（圖擷自黃國昌臉書）

    2025/03/06 12:07

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕民眾黨主席黃國昌昨日拜會台中市長盧秀燕，過程中還3度表示「台中市政府的事就是台灣民眾黨的事」，引發外界解讀是「藍白合2.0」起手式。黃國昌於臉書也分享相關照片及內容，引來許多網友批評「舔成這樣，可悲」、「氣爆原因查出來了嗎？」

    黃國昌跨縣市請益之旅首站選台中，他昨日拜訪台中市長盧秀燕「請益市政」，盧秀燕拜託民眾黨多協助台中三大市政建設的未來發展，黃國昌先後講了3次「台中市政府的事就是台灣民眾黨的事」。對於外界關注「藍白合」意涵，盧秀燕稱上班時間不回答政治選舉問題，黃國昌則說不分黨派為人民謀福祉最重要。

    黃國昌昨下午也在臉書分享拜會盧秀燕的照片，並指「盧市長對於市政的嫻熟，令人敬佩，也無怪乎在她的領航下，台中能在2024縣市幸福指數大調查拿下第一名，成為一座宜居的幸福城市」、「如同我今天在會上和盧市長所說，台中的事就是台灣民眾黨的事 ，我與全體台灣民眾黨優秀的黨公職，未來都將傾力協助台中市政的推展，一同為市民的福祉來努力」。

    在黃國昌的發文底下雖然也有一些支持者留言力挺，但也有許多網友紛紛留言批評「來台中學習如何做民調嗎？」、「學習如何壓新聞、閃新聞嗎？」、「想當副總統嗎？」、「國昌老師要不要先幫忙查一下新光氣爆的原因？」、「幸浮城市，墜愛台中」、「不要到處亂蹭好嗎！」、「台中一堆奇案，這時候就不會咆哮了」、「一起討論如何通匪賣國嗎」、「什麼都要蹭，但自己什麼都沒幫忙」等。

    黃國昌的臉書發文引來許多網友批評「來台中學習如何做民調嗎？」、「學習如何壓新聞、閃新聞嗎？」、「想當副總統嗎？」、「國昌老師要不要先幫忙查一下新光氣爆的原因？」（圖擷自臉書）

    黃國昌的臉書發文引來許多網友批評「來台中學習如何做民調嗎？」、「學習如何壓新聞、閃新聞嗎？」、「想當副總統嗎？」、「國昌老師要不要先幫忙查一下新光氣爆的原因？」（圖擷自臉書）

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