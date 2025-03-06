業務費預算遭藍白大砍 監委曝慘況：監院成欠債大戶

監察委員紀惠容發文指出，監察院成了欠債大戶，不僅沒有錢支付電費、水費、瓦斯費、網路費、清潔費，最糟的是還積欠清潔人員費用，從1月至今一毛未付。（圖擷自臉書）

2025/03/06 09:12

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕監察院今年度業務費預算遭藍白立委重鍘96％，不僅影響監院財產申報、調查弊案等多項運作，現在連廁所內提供的衛生紙也停止供應，監察委員紀惠容發文指出，監察院成了欠債大戶，不僅沒有錢支付電費、水費、瓦斯費、網路費、清潔費，最糟的是還積欠清潔人員費用，從1月至今一毛未付。

紀惠容在臉書發文指出，從今年1月起，監察院已沒有錢支付電費、水費、瓦斯費、網路費、清潔費等，成了欠債大戶！她也直言「哪天你步入監察院漆黑一片，可能被斷電了。最糟的是積欠伊甸基金會留下七位清潔人員費用，1月起至今，一毛未付」。

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紀惠容也指出，消耗品如衛生紙庫存用完，再也無力購買，已經預告我們需要自己帶衛生紙、擦手紙去洗手間。監察院主秘李俊俋也表示，監察院已沒有任何調查所需的履勘費用，所以監委必須自己掏腰包付所有支出費用，如交通費、油費、住宿費等，甚至調查官的費用，也要協助支付。

紀惠容表示，最難啟齒的是，邀請非營利組織、學者等專家的諮詢費用，必須拜託無償來出席，或是簽收一個欠款條，讓她直呼「尷尬啊！」

紀惠容提到，「有人笑我們是全台尚勇的憲政機關。每天被藍白羞辱，還要無厘頭的被迫接受他們的『請願』？」對此她也呼籲「藍白請好好想一想，要馬兒好又不給草，這已嚴重傷及老百姓的憲政權益啊！警告藍白，封殺憲政機構，最後受傷的可能是你們自己！

國民黨日前指控罷免國民黨立委王鴻薇的公民團體違法募款，昨日更赴監察院檢舉，要求監察院儘速處理。監委對此質疑，國民黨的舉動相當自我矛盾、毫無理性，一方面無理性的刪減預算、污衊監察院；一方面又覺得只有監察院才能公正調查，如此作為，只會讓社會看到他們的不理性與不講道理。

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