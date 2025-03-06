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    批大葉高島屋違法變更 吳靜怡：柯文哲打著白旗暗渡陳倉

    大葉高島屋原本五樓是停車場，如今已變成商場，營業面積大幅增加。（記者楊心慧攝）

    大葉高島屋原本五樓是停車場，如今已變成商場，營業面積大幅增加。（記者楊心慧攝）

    2025/03/06 09:00

    黃邦平／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕位於台北市士林區的大葉高島屋百貨公司，原本5樓停車場大變身成為商場，遭質疑柯文哲在擔任市長時期幫忙解套，現任市長蔣萬安還核可變更，根本是京華城案翻版、不符法規及程序。媒體人吳靜怡對此發文質疑，從郝龍斌守法拒絕，到柯文哲暗渡陳倉、蔣萬安大筆一揮，未經審議就直接核准變更，繞過標準程序，違法變更使用執照、圖利企業的操作與京華城高度相似。她也諷刺柯文哲「打著白色的旗幟，卻是幹盡最髒的事」。

    吳靜怡在臉書發文指出，柯文哲市政府的「魔術秀」，停車場變商場，大葉高島屋的「變形記」，雖是同一個百貨公司，但郝龍斌守法拒絕、柯文哲暗渡陳倉、蔣萬安大筆一揮，都是台北市長但3人卻是3種態度，串起一個疑點重重猶如京華城放大版的弊案，公設面積的「花生省魔術」、程序的瑕疵，市議員簡舒培也諷刺這案子跟京華城案簡直是「87%相似」的翻版。

    吳靜怡質疑，郝龍斌擔任市長時期（2010至2011年），大葉高島屋兩度申請將5、6樓停車場改為商場，均被駁回，郝龍斌認為此舉與法令不符，特別是停車場屬公共設施，變更涉及法規底線，顯示當時的審慎態度。

    到了柯文哲時期（2021至2022年），2021年申請再起，2022年建管處認定仍不符法規，要求依法檢討，但副市長彭振聲召開兩次會議試圖解套，建議送停管處報請內政部釋示並經都委會審議。然而這些程序未被執行，疑似為後續放行埋下伏筆。而在蔣萬安上任後，未經內政部釋示或都委會審議，直接核准變更，5樓停車場順利轉為商場。這番轉變讓吳靜怡質疑「變更過程是否合規？」

    吳靜怡也指出，柯文哲任內將京華城容積率從560%放寬至840%，大葉高島屋案是改變商場面積計算方式，將停車場轉為商場，同樣繞過標準程序，副市長彭振聲召開會議試圖解套，與京華城的「另闢途徑」操作高度相似。

    吳靜怡也質疑，大葉高島屋5樓停車場變更案，再次驗證了柯文哲市府時期頻繁為財團開後門、違法變更使用執照、圖利企業的施政模式！她也批評「犧牲法治、犧牲市民利益來成就企業幾十、幾百億獲利」、「打著白色的旗幟，卻是幹盡最髒的事。柯文哲又涉嫌圖利？怎麼毫不意外！」

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