為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    大罷免添柴火 總預算案下鄉宣講行政團隊助陣

    目前有32件罷免藍委案可望進入2階段連署，據了解，民進黨中央規劃於立法院覆議表決後，將下鄉宣講總預算案，行政院長卓榮泰與各部會首長也擬參與。（資料照）（記者鍾麗華攝）

    目前有32件罷免藍委案可望進入2階段連署，據了解，民進黨中央規劃於立法院覆議表決後，將下鄉宣講總預算案，行政院長卓榮泰與各部會首長也擬參與。（資料照）（記者鍾麗華攝）

    2025/03/06 06:29

    〔記者鍾麗華／台北報導〕目前有32件罷免藍委案可望進入2階段連署，據了解，民進黨中央規劃於立法院覆議表決後，將下鄉宣講總預算案，行政院長卓榮泰與各部會首長也擬參與宣講，黨政人士強調，下鄉宣講總預算案，是要讓民眾更了解預算遭刪減所受到的影響，被連結到大罷免也是難免，但行政團隊會謹守立場。

    據了解，民進黨中央將針對總預算案下鄉宣講，地點鎖定六都先行，仿照四大公投宣講模式，黨中央預計最快下週對外宣布。該名人士分析，由於行政院預算被大砍，已沒有經費，因此宣講活動並非行政院規劃與主導，而民進黨中央舉辦下鄉宣導活動，就像是立委辦公室辦公聽會、座談會，邀請行政團隊、部會首長參加也是很合理的。

    據悉，由於朝小野大，總預算覆議成功的機會很渺茫，因此下鄉宣講的時間，會在立法院表決覆議案後，預計於3月中旬啟動，主題將圍繞在財劃法與總預算案造成政府施政困難，訴求行政機關業務受阻、人民受到影響等，讓資訊充分揭露。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播