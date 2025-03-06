大罷免添柴火 總預算案下鄉宣講行政團隊助陣

目前有32件罷免藍委案可望進入2階段連署，據了解，民進黨中央規劃於立法院覆議表決後，將下鄉宣講總預算案，行政院長卓榮泰與各部會首長也擬參與。（資料照）（記者鍾麗華攝）

2025/03/06 06:29

〔記者鍾麗華／台北報導〕目前有32件罷免藍委案可望進入2階段連署，據了解，民進黨中央規劃於立法院覆議表決後，將下鄉宣講總預算案，行政院長卓榮泰與各部會首長也擬參與宣講，黨政人士強調，下鄉宣講總預算案，是要讓民眾更了解預算遭刪減所受到的影響，被連結到大罷免也是難免，但行政團隊會謹守立場。

據了解，民進黨中央將針對總預算案下鄉宣講，地點鎖定六都先行，仿照四大公投宣講模式，黨中央預計最快下週對外宣布。該名人士分析，由於行政院預算被大砍，已沒有經費，因此宣講活動並非行政院規劃與主導，而民進黨中央舉辦下鄉宣導活動，就像是立委辦公室辦公聽會、座談會，邀請行政團隊、部會首長參加也是很合理的。

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據悉，由於朝小野大，總預算覆議成功的機會很渺茫，因此下鄉宣講的時間，會在立法院表決覆議案後，預計於3月中旬啟動，主題將圍繞在財劃法與總預算案造成政府施政困難，訴求行政機關業務受阻、人民受到影響等，讓資訊充分揭露。

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