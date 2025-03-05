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    桃園2階開戰！罷免藍委第1、4、6選區領銜人明領表

    桃市聯合罷免團隊發起人之一的牧師陳曉煒指出，已準備好在2個月內收集足夠的2階連署書。（資料照）

    桃市聯合罷免團隊發起人之一的牧師陳曉煒指出，已準備好在2個月內收集足夠的2階連署書。（資料照）

    2025/03/05 23:10

    〔記者黃政嘉／桃園報導〕桃園市公民團體發起罷免國民黨立委，罷免第2選區涂權吉、第3選區魯明哲、第5選區呂玉玲等案的領銜人，今天隨反共護台聯盟舉辦的「領表大誓師」記者會領表後，罷免第1選區牛煦庭、第4選區萬美玲、第6選區邱若華等案的領銜人，明早10點半也將一同至中央選舉委員會領表，進入第2階段連署。

    桃園市公民團體發起罷免國民黨立委的「光復桃園，六區全罷」活動。罷免牛煦庭領銜人、聯合罷免團隊發起人之一的牧師陳曉煒指出，今天聯電創辦人曹興誠和立委沈伯洋舉辦罷團的領表大誓師，桃園第1、4、6選區明天才領表的原因是「我們3個領銜人中，有1個人今天是真的沒辦法請假，我們要上班、要排輪休，甚至要請假才能領表，但我們是團結的桃園，我們不會今天5區領表，明天讓剩下的那1區孤伶伶的1個人來領表。」

    陳曉煒說，今天第2、3、5選區領表，明天第1、4、6選區領表，藉此機會告訴所有桃園鄉親，「光復桃園，六區全罷」第2階段終於要正式開跑。同時為了遍地開花，將在桃園的大街小巷佈設站點。

    陳曉煒表示，「我們要告訴桃園所有的鄉親，我們準備好了，我們有決心，也需要大家的支持，在2個月內收集足夠的連署書，請桃園的鄉親們，與我們共同努力60天，一起拚進2階成案，攜手進入投票的第3階段，一起達成「光復桃園，六區全罷」的目標。

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