罷綠民團質疑連署「沒死人才是造假」！ 林俊憲酸這句笑翻網友

罷免綠委團體稱連署一定會有「死人連署」狀況，完全沒有就是造假。（資料照）

2025/03/06 00:20

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中選會公布罷免第1階段提議連署結果，藍委有32人通過，被藍營點名做為反制目標的綠委無一人過關，且被抓包大量「死人連署」。罷綠委團體5日卻搬出統計學質疑，罷藍委民團送的連署書「居然沒有死人，一定是造假！」讓外界傻眼。綠委林俊憲吐槽，照藍營團體的邏輯，每一選區送的連署書死者動輒百人，「難道參加國民黨的活動比較有生命危險？」讓大批網友笑翻。

大罷免浪潮掀起，目前通過一階的藍綠案件數為32：0，其中罷綠案遭認定有較多死人連署的情況發生，藍營竟質疑中選會「搞針對」，中選會無奈表示，罷免案件查對是由各地選委會暨各市縣政府戶政事務所依法查對，且各地選委會主委由各市縣正副首長或秘書長兼任，遺憾有人仍刻意捏造錯假訊息，並藉由網傳散布是中選會查對。

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沒想到罷免綠委吳思瑤的團隊「地動刪瑤」週三宣稱，死人連署這種陳詞濫調，早就被現實數據打臉，根據統計，2023年台灣死亡率為每1000人有8.8人，民進黨去年就開始操作連署，以送件4、5000份來計算，正常來說也應該至少有30件自然死亡無效，但像是藍委李彥秀、王鴻薇等人的選區，死人連署都是掛蛋，違反統計學，酸「青鳥變成不死鳥」。

對此，林俊憲5日在臉書發文吐槽，「繼上週的『亡靈都看不下去出來連署』後，國民黨罷免團體又推出最新力作：『連署必須有死人』。不要學到一個名詞就亂套，要談統計學，先去搞懂什麼叫『抽樣』，好嗎？就算照這個邏輯，以他們一開始送件的數量來計算，出現20幾個過世者還能勉強狡辯，但國民黨送的每一區，死亡連署幾乎都動輒百人，又要怎麼解釋？難道參加國民黨的活動比較有生命危險？確定要這麼講？」

他接著說：「前兩天我幫公民罷團講話，國民黨的某發言人嗆聲要跟我對賭，結果又在同溫層節目上落淚。今天再看到這些所謂『國民黨青年軍』的發言，除了覺得可笑外，也有點同情。我只想跟他們說，搞報復罷免鬧出這麼多笑話，這些責任本來不應該是你們來扛，但你們家的大人們，沒一個有擔當，自己在立法院惡搞，再把經驗不足的青年黨工推上前線，不敢自己面對。覺得委屈的話，那就多想想自己的未來。繼續待在那種地方，對自己的人生是好事嗎？或者你們的真實想法是要幫罷藍委添柴火，暗黑兵法，那就當我沒說，請繼續努力！」

網友紛紛嘲諷，「這很奇怪嗎？就是活人才能簽罷免連署啊」、「嘈點太多不知道該從哪裡開始吐槽」、「這真的不是反串？」、「這樣也能扯？」、「死人是會簽名是不是」、「這是什麼死亡邏輯啊」、「真的太好笑，笑完又覺得超可悲」、「跟國民黨連署完就屎了，難道是用死亡筆記本的紙嗎？」、「統計學這樣用？」、「他的意思是有簽連署的人，過一段時間要死幾個才是正常的嗎？把大家當白痴嗎？」。

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