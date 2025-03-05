分析台灣、烏克蘭4大不同 林佳龍：疑美論沒有必要

外交部長林佳龍接受網路媒體《齊有此理》專訪時說，很多人將台灣與烏克蘭類比，台烏都是民主國家，一樣面對威權擴張的威脅，但站在川普全球布局的角度，台烏也有很多不同之處。（Yahoo TV《齊有此理》提供）

2025/03/05 21:50

〔記者黃靖媗／台北報導〕美國總統川普2月底與烏克蘭總統澤倫斯基會談後，「疑美論」在台灣甚囂塵上，還將台灣情況與烏克蘭類比。外交部長林佳龍說，台灣與烏克蘭有4大不同之處，不僅現況不同，台美間更有「台灣關係法」和「六項保證」為基石，他也強調「疑美論沒有必要」。

林佳龍今天接受網路媒體《齊有此理》專訪時說，很多人將台灣與烏克蘭類比，台烏都是民主國家，一樣面對威權擴張的威脅，但站在川普全球布局的角度，台烏也有很多不同之處。

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林佳龍指出，第一，台灣位於印太第一島鏈關鍵位置，對區域、對全球而言都具備戰略重要性；第二，台灣在半導體和AI產業上扮演乾淨、非紅供應鏈不可或缺的角色；第三，台美間有「台灣關係法」和「六項保證」為基石，美國與日本、韓國、菲律賓、澳洲、紐西蘭等台灣周邊國家也都有安全保障性質的協定或條約；第四，俄羅斯已入侵烏克蘭、但台灣跟中國間仍隔著台灣海峽這個護城河，台烏現況並不相同。

林佳龍指出，川普向來強調「和平靠實力」（Peace through strength），認為自由與和平需要國防與自我防衛能力來維護，近年台灣也持續提升全社會防衛韌性，並推動後備及兵役制度改革，展現自我防衛的決心。

針對「川澤會」後引發國內的疑美討論，林佳龍認為，「疑美論沒有必要」，美國的核心外交理念仍然是「價值」導向，民主黨或共和黨外交政策會有差異、每個總統各有風格，川普政策強調「美國優先」，但不是只考量美國利益，目前發展的「主權基金」是要投資全球。

林佳龍也說，台美共享高度戰略與經濟利益，可以創造雙贏，尤其面對中國的數位極權擴張，與透過華為、TikTok等企業進行數據收集與境外控制，美國已開始對中國投資關鍵基礎設施設下限制，並對中方加徵關稅，全球供應鏈將因此重組，「台灣是民主乾淨供應鏈，在重組過程中是有機會的」。

針對台積電赴美加大投資，輿論擔心台積電恐變成「美積電」，林佳龍出面闢謠呼籲，「要對台積電有信心」，疫情後各國都擔心產業斷鏈，因此傾向短鏈化，要求地產地銷（local for local）。

林佳龍強調，不僅是因為關稅，美國也是一個很大的市場，台積電有整體的布局，「在半導體供應鏈中，我們佔有關鍵領先的角色」，未來也將持續將技術深耕台灣，產線布局全球。

林佳龍指出，「美國優先」及「讓美國再次偉大」是川普的主要政策，若要美國優先，台積電具有不可或缺的角色；台灣也需要思考如何「讓台灣也偉大」，創造雙贏，這同時也是在外交上的重要目標。

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