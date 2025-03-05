黨中央下動員令？民進黨議員各自表態：將全力協助罷免

台中第二、三、四、五、六及八選區罷免行動通過第一階段連署，將於3月7日啟動二階連署。（記者蔡淑媛攝）

2025/03/05 20:09

〔記者蔡淑媛／台中報導〕全台大罷免第2階段將啟動，有媒體報導，民進黨黨主席賴清德已下動員令各地方黨部舉辦四大公投辦宣講，論述藍白惡搞法案與預算等，與民團分進合擊，對此台中市黨部主委許木桂表示，未接獲指令，會依黨部指辦事，目前僅收聯署；選區民進黨議員也表示，會全力協助連署作業。

台中第二、三、四、五、六及八選區罷免行動，將於後天（7日）同步啟動二階連署。市議員陳雅惠表示，目前還沒有收到黨部指令，由於藍白聯手惡搞法案與預算，嚴重衝擊民生，舉辦相關座談會，可透過口語化的宣講方式，讓更多人清楚知道藍白亂台現象，在這波罷免第2階段中，她不會缺席，會協助辦理，為民團提供助力。

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市議員黃守達也說，目前尚未接收到黨部明確指示，但自罷免第一階段起，他的服務處就作為連署點之一，現階段除了協助各罷團準備第二階段，未來也將繼續協助連署作業以及衍生的各項事宜，他強調，樂見全黨共同投入大罷免戰役，終結藍白立委造成的國會亂象。只要公民社會有需要，作為民意代表，他一定全力以赴。

市議員陳淑華表示，這是台灣人維護自由民主權利，對於不適任立委，可以不必等4年任期，用罷免權來提早換人，全台大罷免第二階段起跑，服務處會因應民眾需要，配合公民團體罷免連署活動，全力代收全台各地各選區的連署書，同時以簡訊通知、電話通知民眾開始第二階段連署。

市議員陳俞融說，藍白聯手在國會亂政、刪減民生預算，基層民怨沸騰，服務處會先協助民眾收件，提供罷免二階段連署書收件點，並轉交至罷免團體，未來若收到黨中央確定啟動全台宣講行動，會盡速規畫，與民團呼應，全力協助罷免行動推進，將罷免從口號化為實際行動。

市議員謝志忠則說，目前並沒有接到黨部正式指令，但是從第一階段開始，豐原服務處就是中八選區固定的連署站，第二階段開始，依然還是尊重公民團體的主導性，全力配合，力道只會增加，不會減少。

市議員蕭隆澤也說，目前未接到黨部指示，未來服務處會加入做連署站，並全力推動罷免成立。

台中第二、三、四、五、六及八選區罷免行動通過第一階段連署，將於3月7日啟動二階連署。（記者蔡淑媛攝）

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