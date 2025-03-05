鄭正鈐、高虹安雙罷免二階連署啟動 林志潔服務處不到1小時收64份

新竹市雙罷免二階連署啟動，林志潔服務處今晚6點開放連署，不到1小時就收到64份鄭正鈐與高虹安罷免連署書。（林志潔提供）

2025/03/05 19:51

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市雙罷免鄭正鈐、高虹安第二階段連署活動今天下午在中選會領取表格後正式開始，陽明交大法律學者林志潔服務處今晚6點開始收受連署書，結果不到1小時就收到64份連署書，相當踴躍。

新竹市雙罷免案領銜人戴振博今天指出，他已前往中選會領取表格，明天（6日）開始就進入罷免第二階段關鍵60天。這不只是罷免連署，更是一場對抗新竹停滯與迂腐的戰鬥。

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戴振博說，新竹市的區域立委鄭正鈐不僅對竹市毫無貢獻，甚至在立法院會期中跑到中國與中共政協主席王滬寧見面，回國後鄭正鈐在立法院便推動各式各樣違憲法案，相信背後的操弄台灣力量已經很清楚。

而新竹市市政停滯，自由車場施工品質不佳導致裁判長受傷、幕僚涉及圖利廠商，市長高虹安貪污一審判刑7年4個月被停職，甚至還敢「代理」出國的代理市長邱臣遠跑行程，市府局處首長還得在門口恭迎被停職市長。市政成個人秀場，人民的聲音被忽視。

戴振博說，這不是科技之都該有的樣子，新竹市值得更好的未來，而罷免是行使公民權利，真正的目標是讓國家重新前進！Reset、Restart！每份連署書，都是人民的期待，每個簽名，都是對停滯的吶喊，因此呼籲市民一起簽下罷免連署書，下架賣台鄭正鈐、下架貪污高虹安，共同守護新竹、守護台灣的民主自由。

此外，明天起，包括民進黨市黨部及9名市議員服務處將全面開放連署，為確保每一張連署書都有效，可向連署站志工洽詢，同時第一階段已連署者，也呼籲大家二階再站出來連署，此外，軍公教人員第二階段都可站出來連署。

今晚6點起開放市民連署的林志潔服務處，不到1小時就收到64份的連署書，每個連署者都是同時簽下兩份連署書，連署情況踴躍。

新竹市雙罷免二階連署啟動，擔任罷免鄭正鈐與高虹安的領銜人戴振博也提供連署教學，提醒參與連署者可參考及詢問志工填寫。（戴振博提供）

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